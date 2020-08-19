الجريدة الرسمية تنشر النتائج الكاملة لانتخابات مجلس الشيوخ .. مستند

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 50 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ التى أجريت يومى الاحد والاثنين 9و10 أغسطس 2020 بالخارج، ويومى الثلاثاء والأربعاء 11و12 أغسطس 2020 داخل جمهورية مصر العربية.



وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ أن عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بلغ ٨ ملايين و٩٥٩ ألفا و٣٥ ناخبا من أصل ٦٢ مليون و٩٤٠ و١٦٥ بنسبة ١٤.٣٢ ٪.





وبلغ عدد الأصوات الصحيحة ٧ مليون و٥٧٧ ألفا و٧٤١ صوتا بنسبة ٨٤.٥٨٪ والأصوات الباطلة مليون و٣٨١ ألفا و٢٩٤ صوتا بنسبة ١٥.٤٢ ٪.





وأضاف أن الانتخابات أسفرت عن حسم ٧٤ مقعدا بالنظام الفردي وتجرى الإعادة على ٢٦ مقعدا يومي ٦ و٧ سبتمبر في الخارج و٩و١٠ سبتمبر في الداخل؛ فيما حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر النتيجة في الأربعة دوائر بعد حصولها على نسبة تصويت تعدت ٥ ٪ من عدد الأصوات الصحيحة التي شاركت في الانتخابات.





وتابع أن جولة الإعادة في مجلس الشيوخ ستكون في ١٤ محافظة؛ وتجرى جولة الإعادة يومي ٦و٧ سبتمبر في خارج مصر؛ و ٨ و٩ سبتمبر في الداخل.





وتجرى الإعادة في محافظة القليوبية بين أبو سريع عفيفي وخالد عرمان؛ وفي المنوفية بين هشام الحاج وحسن أبو القمصان وصلاح عبدالمعبود ومحمود شرارة؛ وفي كفر الشيخ بين أشرف عبد الونيس وعلي العجواني والسيد خليفة ومحمد منصور.





فيما تجري الاعادة في محافظة الجيزة بين عمرو إبراهيم ومصطفي ابو زيد؛ وفي بني سويف بين نبيل حميده واحمد سرور الذي تم تصعيده للإعادة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات لكونه حل في ترتيب مجموع الأصوات بعد المرشح المتوفي شعبان أحمد شعبان؛ وفي أسيوط بين عصام الدين عبد الغني ومحمد قرشي ومصطفي محمود وعادل حجازي وهشام يوسف ومنتصر مالك.





وفي سوهاج تجرى الإعادة بين مجدي خراجه ومحمود ابوسديرة وعبد الحكيم الحساني وأحمد فوزي ومصطفي الشريف وعمر عثمان ومصطفي محمد ومحمود سيد وهاشم محمد واسماعيل ابوكريشة؛ وفي قنا بين ابوالنجا المحرزي ومحمد كمال وعبدالراضي عربي وسيد ابوزيد ونبيل بخيت وعبدالفتاح دنقل.





وفي الاقصر بين محمد عبدالعليم والضوي عديسي ومحمد فتحي ومحمد عطاالله؛ وفي اسوان بين مجد الدين حسيبو ومحمد الأنور سليمان وياسر عبد الحميد ومصطفي جمعة؛ وفي دمياط بين أحمد البلشي وحمدي عبد المجيد؛ وبورسعيد بين عاطف محمد واحمد جادالله.





وتجرى الاعادة في الاسماعيلية بين عادل عبد الغني ورمضان امام؛ وفي مطروح بين رزق علواني وصابر مصطفى.





وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأربعة بانتخابات مجلس الشيوخ ، لحصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة وفقًا للقانون.





ووجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ الشكر لأجهزة الدولة التي تعاونت بشكل كبير مع الهيئة لخروج انتخابات مجلس الشيوخ بشكل جيد.





واختص لاشين بالشكر القوات المسلحة التى قامت بنقل 800 قاضي و55 طنا من الأوراق الانتخابية إلى المحافظات الحدودية والنائية والصعيد، كما وجه الشكر لقوات الشرطة التى قامت بتأمين اللجان الانتخابية.





وأوضح أن الاقتراع والفرز جرى تحت إشراف قضائى كامل وبمتابعة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية التى بلغ عددها 47 منظمة محلية، و14 منظمة دولية وأجنبية و3 مجالس قومية، فيما قام بتغطية الانتخابات 33 مؤسسة إعلامية محلية، و162 دولية.





وأضاف أن الانتخابات كانت تنافسية ترشح فيها من استوفي الشروط المقررة قانونا وابدي الرغبة في الترشح واجريت وفق اعلي معايير الشفافية والنزاهة الدولية؛ مضيفا أن الهيئة وقفت وقفة القاضي في حياده وتجرده في القضاء وادت عملها في إطار قانوني ومهني واخلاقي حاكم.