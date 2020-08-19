عمرو دياب يروج لأغنيته الجديدة أماكن السهر





علق عمرو دياب، على الصورة قائلًا: " #بيبسي و #عمرو_دياب هيولعوا الصيف .. استنوا الڤيديو الجديد قريبا جدا!".





كما تصدر عمرو دياب تريند محرك البحث الشهير جوجل وموقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب الإعلان عن تعاقده مع شبكة نتفليكس العالمية لتقديم مسلسل عبر منصتها.





وخلال ساعات قليلة تصدر أيضا عمرو دياب تريند موقع يوتيوب بعد طرح برومو أغنيته الجديدة أماكن السهر التي يستعد لطرحها مع الفيديو كليب الخاص بها رسميا خلال الفترة القادمة.





والاغنية من كلمات تامر حسين ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، وتم تسريبها قبل ساعات عبر وسائل التواصل الإجتماعي قبل أن تحذف من أغلب الصفحات.





حرص الفنان عمرو دياب على الترويج لأغنيته الجديدة التي تحمل إسم "أماكن السهر" ونشر صورة من الكليب عبر حسابه الرسمي على تطبيق "انستجرام".