AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو دياب يروج لأغنيته الجديدة أماكن السهر

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:33 م
عمرو دياب
عمرو دياب
Advertisements
آيه عاطف
حرص الفنان عمرو دياب على الترويج لأغنيته الجديدة التي تحمل إسم "أماكن السهر" ونشر صورة من الكليب عبر حسابه الرسمي على تطبيق "انستجرام".

علق عمرو دياب، على الصورة قائلًا: "#بيبسي و #عمرو_دياب هيولعوا الصيف .. استنوا الڤيديو الجديد قريبا جدا!".

كما تصدر عمرو دياب تريند محرك البحث الشهير جوجل وموقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب الإعلان عن تعاقده مع شبكة نتفليكس العالمية لتقديم مسلسل عبر منصتها.

وخلال ساعات قليلة تصدر أيضا عمرو دياب تريند موقع يوتيوب بعد طرح برومو أغنيته الجديدة أماكن السهر التي يستعد لطرحها مع الفيديو كليب الخاص بها رسميا خلال الفترة القادمة.

والاغنية من كلمات تامر حسين ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، وتم تسريبها قبل ساعات عبر وسائل التواصل الإجتماعي قبل أن تحذف من أغلب الصفحات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الأسبوع الثامن عشر..عمرو دياب يعلن تصدر ألبوم سهران المرتبة الأولى

عمرو دياب يروج لأغنية مالك غيران ببرومو.. شاهد

تصريحات عمرو دياب عن مسلسله الجديد مع نتفليكس.. فيديو

عمرو دياب يطرح برومو أغنية في أماكن السهر

سرقة أغنية أماكن السهر لـ عمرو دياب.. تفاصيل

عمرو دياب يتصدر ترند جوجل ويوتيوب وتويتر في أقل من 24 ساعة

ترشيحاتنا

البنوك والبورصة.. المركزي يعلن غدا الخميس إجازة رسمية والعودة الأحد

رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن فتح الشواطئ والمتنزهات

بالأسماء.. الإعادة على 26 مقعدا بـ 14 محافظة في انتخابات الشيوخ

جه يصيده صاده.. قبطان يوناني يتفادى هجوم سفينة تركية ويصيبها في مواجهة بشرق المتوسط

دولة عربية تغلق حدودها بسبب كورونا

الحكومة: تطبيق اختبار pcr لفحص كورونا على جميع القادمين من الخارج أول سبتمبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن يخطر ببالك .. مشروب قادر على علاج الأرق نهائيا

10 صور تبرز جمال وشياكة رزان مغربي في عيد ميلادها

هواوي تخطط لإطلاق أول هاتف قابل للطي مع قلم إلكتروني "صور"