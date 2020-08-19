الأوقاف تكشف أهم الشروط لعوة صلاة الجمعة بالمساجد.. فيديو

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الجميع بالوزارة كان حزينا على تأخر قرار فتح المساجد لصلاة الجمعة.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة ارسلت خطابا لـ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لعودة صلاة الجمعة ولكن ببعض الإجراءات الاحترازية.





ولفت إلى أن أهم الشروط هو التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة وغلق دورات المياه، وان يصلى كل مواطن على المصلية الخاصة به.





وأشار إلى أن، المسئولين عن المساجد سيقومون بالتعقيم والتطهير بشكل مستمر، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق و غلقها بعد الصلاة.





وأوضح أن، أزمة فيروس كورونا إلى زوال و ستعود الحياة إلى طبيعتها، ولكن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأكد أنه سيتم فتح الزوايا للصلاة بشرط، والأفضل الصلاة فى المساجد الكبيرة، وتابع أنه لم يمنع أى مواطن من الصلاة حتى ولو كانت الصلاة فى الساحات.