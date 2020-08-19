لن ترهبنا قوتهم.. الجيش الليبي: جاهزون لإنقاذ البلاد من الغزو التركي

قال اللواء احمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي ، إن العدو يواصل حشد المرتزقة ويقوم الغزاة الاتراك بتثبيت تواجدهم في مناطق غرب ليبيا بأسلحة تركية .





وأضاف احمد المسماري في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم: " مينائي مصراته وطرابلس أصبحا من ال موانئ رئيسية للقوات الغازية التركية المدعومة من قطر ماليا ". موانئ





ووصف احمد المسماري اجتماع وزيرى الحرب في قطر وتركيا مع فايز السراج في طرابلس أمس بأنه رسالة حرب، مؤكدا أن ا جتماع وزيرى دفاع قطر وتركيا والسراج ليس اجتماعا لوضع تدابير لوقف إطلاق النار أو الاسراع في حل الأزمة الليبية.





ولفت احمد المسماري، إلى أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر جاهز للمواجهة مع أيا من كان ولن ترهبنا قواتهم ولا اسلحتهم الحديثة ونحن جاهزون لانقاذ ليبيا من الغازي التركي.



