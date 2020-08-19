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توك شو

لن ترهبنا قوتهم.. الجيش الليبي: جاهزون لإنقاذ البلاد من الغزو التركي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:30 م
المسماري
المسماري
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هاني حسين
قال اللواء احمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن العدو يواصل حشد المرتزقة ويقوم الغزاة الاتراك بتثبيت تواجدهم في مناطق غرب ليبيا بأسلحة تركية .

وأضاف احمد المسماري في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم: " مينائي مصراته وطرابلس أصبحا من الموانئ رئيسية للقوات الغازية التركية المدعومة من قطر ماليا ".

ووصف احمد المسماري اجتماع وزيرى الحرب في قطر وتركيا مع فايز السراج في طرابلس أمس بأنه رسالة حرب، مؤكدا أن اجتماع وزيرى دفاع قطر وتركيا والسراج ليس اجتماعا لوضع تدابير لوقف إطلاق النار أو الاسراع في حل الأزمة الليبية.

ولفت احمد المسماري، إلى أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر جاهز للمواجهة مع أيا من كان ولن ترهبنا قواتهم ولا اسلحتهم الحديثة ونحن جاهزون لانقاذ ليبيا من الغازيالتركي.

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