بعد اتهامها بتقليد صديقة رونالدو.. ياسمين صبري تتصدر الترند.. ومغردون: جورجينا العرب

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج ياسمين صبري بعد إثارتها للجدل في الفترة الأخيرة عبر إطلالات تشبه لحد كبير التي ترتديها جورجينا رودريغيز، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.





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وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا، وكان من أبرز تعليقات متابعي ياسمين صبري:





جورجينا العرب و المصري يكسب





عاوزين اى من شعب بيقارن بين ياسمين صبرى وجورجينا





هو أنا الوحيد اللي بشوف ياسمين صبري وجورجينا فيهم ملامح من بعض؟





حد يضحك عليا ويقولي ان دي جورجينا مش ياسمين صبري





تتفق أو تختلف فكلاهما يلعبا في دوري الأبطال





انتي بتتعمدي تقلدي جورجينا في كل صورة لكي وده هيقلل منك





انتي يياسمين بتقلدي جورجينا حبيبة كريستيانوا





ياسمين شكلها مسكت في لقب جورجينا العرب فهتقلد كل اطلالتها





انا عمري ما شوفتها شبه بعض مش عارفه ليه بس بلاحظ أنها بتقلدها





معرفش بس بحس ان ياسمين صبري بتحاول تقلد جورجينا بس هي مهما حولت مش هتوصل لليفيل بتاع جورجينا









وكانت ياسمين صبرى -منذ فترة قصيرة- تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.





هي دي مش ياسمين صبرى 🤔 https://t.co/ZN62zg2rk6 — 𝓜𝓪𝓱𝓶𝓸𝓾𝓭 𝓴𝓪𝓱𝓵𝓪😎 (@Ka7la__) August 19, 2020

معرفش بس بحس ان ياسمين صبري بتحاول تقلد جورجينا بس هي مهما حولت مش هتوصل لليفيل بتاع جورجينا — سّهّوّهه🔥 (@sohaawiiiii) August 19, 2020