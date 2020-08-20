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فن

بطريقة كوميدية.. حمو بيكا يتصدر ترند تويتر بالإنجليزية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:05 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
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أحمد إبراهيم
تصدر مغنى المهرجانات حمو بيكا ترند تويتر وذلك بعد نشره فيديو جديدا لأغنية يؤديها باللغة الإنجليزية وهو ما اعتاد عليه بيكا فى الفترة الأخيرة. 

وظهر فى الفيديو حمو بيكا مع أصدقائه بطريقة كوميدية خاصة بسبب طريقة أغنيته للكلمات والتى تتسبب فى ضحك الحضور عليها. 

وظهر حمو بيكا بالفيديو وهو يتلقى الجُمل من شخص واقف بجواره لكي يغنيها وظل هذا الشخص يردد على حمو بيكا جملة "هاواريو جيز"، ولم يستطع حمو بيكا ترديدها بالشكل الصحيح مما أدى إلى انهيارهم من الضحك على حمو بيكا.

وكان كشف مغنى المهرجانات حمو بيكا، عن مهرجان جديد من المقرر أن يطرحه في الفترة المقبلة، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وكتب حمو بيكا "انتظروا.. مهرجان اي ميس يو فري هارت.. ابو ليله وبيكا وقدورة".

ولم تكن هذه المرة الاولى التى غنى فيها حمو بيكا اللغة الانجليزية حيث قدمها فى اغنية "باتون سالية" والتى نطقها بطريقة كوميدية "باتون باتيه". 

كما قدم أغنية جديدة بعنوان "جود لاط قلبى عليكى بيس" وهى الاغنية التى اثارت ايضا حالة من الجدل ونفس الحال لاغنية " اى مس يو فرى هات". 

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