بطريقة كوميدية.. حمو بيكا يتصدر ترند تويتر بالإنجليزية

تصدر مغنى المهرجانات حمو بيكا ترند تويتر وذلك بعد نشره فيديو جديدا لأغنية يؤديها باللغة الإنجليزية وهو ما اعتاد عليه بيكا فى الفترة الأخيرة.

وظهر فى الفيديو حمو بيكا مع أصدقائه بطريقة كوميدية خاصة بسبب طريقة أغنيته للكلمات والتى تتسبب فى ضحك الحضور عليها.

وظهر حمو بيكا بالفيديو وهو يتلقى الجُمل من شخص واقف بجواره لكي يغنيها وظل هذا الشخص يردد على حمو بيكا جملة "هاواريو جيز"، ولم يستطع حمو بيكا ترديدها بالشكل الصحيح مما أدى إلى انهيارهم من الضحك على حمو بيكا.





وكان كشف مغنى المهرجانات حمو بيكا، عن مهرجان جديد من المقرر أن يطرحه في الفترة المقبلة، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.



