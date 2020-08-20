السماء تمطر شيكولاتة على مدينة سويسرية

قد لا تمطر السماء ذهبًا أو فضة أو حتى أموال ولكنها تمطر شيكولاتة وتغرق أهل بلدة في سويسرا، استيقظ سكان مدينة أولتن السويسرية على أمطار من حبيبات الشيكولاتة التي غطت المدينة بأكملها من سيارات ومباني.





وقع خلل وتعطل نظام التهوية والتشغيل في إحدى مصانع الشيكولاتة المشهورة عالميًا وهي شركة "ليندت" مما أدى إلى أن تبعثر حبيبات الشيكولاتة وتساقطت كرات الثلج فوق الرؤوس سكان المدينة والمباني والسيارات.





وأوضحت الشركة أن هناك خللا حدث في نظام التبريد والتهوية الخاص بخط حبيبات الكاكاو المطحونة في المصنع، حيث يعتبر الكاكاو هو المادة الأساسية لتصنيع الشيكولاتة، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.





كما أشارت الشركة إلى أن الرياح أثرت بشكل كبير في انتشار حبيبات الكاكاو في الهواء وسقوطه على أنحاء المدينة، كما أعلنت الشركة عن نيتها لتنظيف الأماكن التي تأثرت بحبيبات الكاكاو وتحمل تكلفتها.





فيما أوضحت الشركة أن هذه الحبيبات المنتشرة من الشيكولاتة لا تشكل أي ضرر على الناس أو البيئة، كما أشارت إلى أنه تم إصلاح نظام التهوية الخاص بهذا الخط من الإنتاج.



