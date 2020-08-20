التعليم الإماراتية تطالب بفحص الأطفال ضد فيروس كورونا قبل انطلاق العام الدراسي

أطلقت وزارة التربية والتعليم الإماراتية حملة تحت عنوان "تحقق من عدم مخالطة أطفالك لأشخاص مصابين قبل الدوام المدرسي بأسبوعين على الأقل"، للتأكد من خلو الطلاب من فيروس كورونا، وذلك قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.









في السياق ذاته، شددت الوزارة على ضرورة خضوع المعلمين والموظفين ومزودي الخدمات والطلبة الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما لفحص كوفيد 19 ضمن إجراءات تشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة.









وكانت هيئة الشارقة للتعليم الخاص باشرت بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء الفحوصات المجانية الخاصة بفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد لجميع الكوادر التعليمية والإدارية العاملة في مختلف مدارس الخاصة بالإمارة، وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة الطلبة.









جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم الإماراتية أعلنت انطلاق العام الدراسي الجديد داخل البلاد في الثلاثين من أغسطس الجاري.