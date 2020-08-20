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أخبار العالم

وباء كورونا يتوحش.. الهند تسجل أعلى معدلات إصابات في 24 ساعة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:33 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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محمد علي
لا يزال فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يضرب الهند بقوة التي تحتل مركزًا عالميًا متقدمًا في الإصابات، وذلك مع تسجيلها معدل إصابات مرتفعا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما ذكرت صحف هندية.


وتجاوزت الهند أمريكا في عدد الإصابات اليومية، فبينما سجلت الولايات المتحدة ما دون الـ50 ألف حالة إصابة، سجلت الهند أعلى معدل إصابات يومي بأكثر من 69 ألف حالة جديدة في البلاد، في عودة قوية للوباء مجددا.


وقالت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل 69 ألفا و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين بـ"كوفيد 19" إلى مليونين و836 ألفا و926 شخصا.


وأعلنت الوزارة عن تسجيل 977 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات من جراء الوباء في البلاد إلى 53 ألفا و994 شخصا.


وتأتي الهند في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس بعد أمريكا الأولى عالميًا بـ5 ملايين وأكثر من 700 ألف إصابة، والبرازيل الثانية  التي سجلت 3 ملايين وأكثر من 460 ألف إصابة بكوفيد 19.
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