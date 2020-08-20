خالد عكاشة: "تقديرات مصرية" إصدار بحثي يستهدف القضايا ذات الأهمية للأمن القومي والمصالح الوطنية

قال العميد خالد عكاشة مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن مجلة "تقديرات مصرية" تولى اهتماما خاصا بالقضايا والتحولات ذات الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية، وتستعرض جهود الدولة وكافة القضايا الدولية التي تهم مصر أو ترتبط بها.

وأكد الدكتور خالد عكاشة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، على هامش الندوة التي استضافتها مكتبة القاهرة الكبرى للحديث عن مجلة "تقديرات مصرية" نصف الشهرية والصادرة عن المركز - أن هذا الإصدار يعد منبرا للفكر والقضايا الوطنية حيث يخدم الدولة ومؤسساتها والباحثين والمجتمع ككل، ويقدم الموضوعات الهامة والتحليلات بشكل سلس يستطيع أن يتفاعل معه مختلف شرائح الرأي العام، فضلا عما تمثله من أهمية لصناع القرار.





ورأى أنه في ظل تلك التحديات غير المسبوقة التي تعيشها مصر وإقليمها ومع تدفق المعلومات الكثيرة وعدم دقتها، تحرص مجلة "تقديرات مصرية" - من خلال محتواها - على تقديم المعلومة الصحيحة الموثقة بشكل موضوعي يراعي المزاج الوطني العام لجمهور المتابعين.





ولفت مدير المركز إلى أن هذا الإصدار يؤكد أن مصر قادرة وقادمة وأنه حينما تسمح الظروف بالإنتاج الجاد نجد الشباب المصري فاعلا ومتفوقا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "تقديرات مصرية" يعمل بها ثلاثة أجيال من المحللين وهم: الشباب وجيل الوسط وجيل الكبار مما يعد مزيجا من خبرات الأجيال المتعاقبة المختلفة.





وأوضح أن تلك المجلة تتناول أربع أقسام، أولا قسم العلاقات الدولية الذي يبرز الموضوعات التي تهم المجتمع الدولي ومدى ارتباط هذه القضايا بمصر حتى تكون قريبة للمتابع المصري، والقسم الثاني هو الأمن وقضايا الدفاع ويتعلق بكل الأنشطة الأمنية والمهددات داخل مصر وعلى مستوى العالم من الإرهاب والصراعات المسلحة وصولا للأمن السيبراني.





وأضاف أن القسم الثالث هو السياسات العامة ، ويتبنى خطة التنمية الشاملة ٢٠٣٠ التي تقودها مصر وكل أجهزة الدولة في كافة المجالات، حيث يقوم فريق عمل المجلة بمتابعتها ويصدر موضوعات متعلقة بهذه الخطة وعملية البناء العملاق بالبلاد، والقسم الرابع هو "كيف يفكر العالم" ويلقي الضوء على أهم القضايا التي تهم المجتمع الدولي واحتلت المساحة الأبرز في وسائل الإعلام العالمية والإقليمية بهدف المساهمة في بناء فكرة للرأي العام المصري حول ما يفكر فيه العالم أو يشغله.

وتابع العميد خالد عكاشة أن كل نصف شهر يعرض الإصدار ما قامت به الدولة خلال تلك الفترة بتناول موضوعات هامة مثل التعليم والمدن الجديدة والطفرة الصناعية ومشروعات الطاقة وغيرها من الموضوعات، مما يمكن المواطن والباحثين ووسائل الإعلام من المتابعة المعمقة لما يدور بالبلاد.

وفِي كلمته أمام الندوة، أثنى الدكتور خالد عكاشة على دور وزارة الثقافة والدكتورة إيناس عبد الدايم وكذلك على مكتبة القاهرة الكبرى التي تحتضن دائما كل الفعاليات الثقافية والفكرية المميزة ، ما يعكس مدى اهتمام وزارة الثقافة بالجمهور وبالفكر.

وكان المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية قد تلقى دعوة من وزارة الثقافة ممثلة في مكتبة القاهرة الكبرى لعرض ومناقشة الإصدار الدولي نصف الشهري "تقديرات مصرية" الذي يصدره المركز.



