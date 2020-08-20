AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد احتجاز سفينة إماراتية.. رسالة تهديد من طهران لدول الخليج

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:23 م
ايران
ايران
Advertisements
محمود نوفل
استولت السلطات الإيرانية اليوم، الخميس، على سفينة إماراتية واحتجاز طاقمها بسبب الاتجار غير المشروع في المياه الإقليمية الإيرانية، على حد زعمها.


وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم، أن خفر السواحل الإيراني احتجز الاثنين الماضي 17 أغسطس سفينة إماراتية دخلت بشكل غير قانوني المياه الإيرانية واعتقل جميع أفراد طاقمها، وهي الآن في طور إتمام المراحل القانونية.


وأكدت أن طهران لن تتساهل إزاء أي تعرض لمواطنيها ومصالحها في مياه الخليج، وستتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لدعم قواربها وسفنها ومواطنيها هناك.


وكانت وزارة الخارجية الإماراتية استدعت، بداية هذا الأسبوع، القائم بالأعمال بسفارة إيران في أبوظبي، على خلفية وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات وإسرائيل، بأنه "خطأ جسيم" من قبل الدولة الخليجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران تعلن الحرب بعد اتفاق الإمارات وإسرائيل.. الجيش الإيراني: نهجنا تجاه أبوظبي سيتغير جذريا.. ونتنياهو: توسيع رقعة التطبيع مع العرب لمواجهة طهران

خفر السواحل الإماراتي يحاول إيقاف 8 قوارب صيد مخالفة

إيران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي بعد إطلاق النار علي قوارب في الخليج

رسالة شديدة اللهجة.. إيران تطالب الإمارات بتعويض طهران وتسليم جثث الصيادين المقتولين

ترشيحاتنا

خاصة بمشتريات الجهات الإدارية.. «المالية» تحدد ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة

انيس البدري علي رادار الزمالك

4 فقط حول العالم مصابون بهذا المرض.. حالة نادرة جدا من الأمراض العصبية

بعد أماكن السهر.. عمرو دياب يستعين بأسرته في كليباته الغنائية.. شيرين رضا أكثرهم.. ودينا الشربيني أحدثهم

البحر ملوش كبير ..مصري وزوجته الروسية يتطوعان لإنقاذ الغرقى

حاولوا خلع ملابس فتاة تحت تهديد السلاح في الشارع.. 5 أشخاص يعتدون على سيدة وشقيقها وابنتها ببنها

AdvertisementS

أول مباراة يشارك فيها رمضان صبحي بقميص بيراميدز محليا وأفريقيا.. محمد فضل الله يجيب

قلق مصري بشأن الأمن القومي.. السفير الروسي في القاهرة يكشف حقيقة وجود قوات لموسكو في ليبيا

السيسي يستقبل قائد القوات البحرية ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية

الأهلي يفقد أبرز عناصره أمام الزمالك والفريق الأبيض في موقف صعب.. تفاصيل

الخط الأحمر.. ماذا فعلت مصر في أردوغان خلال 60 يوما في ليبيا

ارتفاع أسعار الذهب| اعرف السبب

حاولوا خلع ملابس فتاة تحت تهديد السلاح في الشارع.. 5 أشخاص يعتدون على سيدة وشقيقها وابنتها ببنها

سعر الذهب اليوم الخميس 20-8-2020

مأساة.. مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق شقتهم بدار السلام

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

خاتم سليمان.. مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من استكمال لقاء الأهلي في هذه الحالة

خاصة بمشتريات الجهات الإدارية.. «المالية» تحدد ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون وتبادل الخبرات.. صور

بنفس القميص.. هنا الزاهد وهبة مجدي ورامي صبري يثيرون الجدل.. شاهد

لن تتوقع.. سعر فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير