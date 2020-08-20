بعد احتجاز سفينة إماراتية.. رسالة تهديد من طهران لدول الخليج

استولت السلطات الإيرانية اليوم، الخميس، على سفينة إماراتية واحتجاز طاقمها بسبب الاتجار غير المشروع في المياه الإقليمية الإيرانية، على حد زعمها.









وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم، أن خفر السواحل الإيراني احتجز الاثنين الماضي 17 أغسطس سفينة إماراتية دخلت بشكل غير قانوني المياه الإيرانية واعتقل جميع أفراد طاقمها، وهي الآن في طور إتمام المراحل القانونية.









وأكدت أن طهران لن تتساهل إزاء أي تعرض لمواطنيها ومصالحها في مياه الخليج، وستتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لدعم قواربها وسفنها ومواطنيها هناك.









وكانت وزارة الخارجية الإماراتية استدعت، بداية هذا الأسبوع، القائم بالأعمال بسفارة إيران في أبوظبي، على خلفية وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات وإسرائيل، بأنه "خطأ جسيم" من قبل الدولة الخليجية.