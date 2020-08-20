هل يؤثر اتفاق السلام مع الإمارات على آراء الناخبين الإسرائيليين؟

أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل، أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، أن اتفاق السلام مع الإمارات لم يؤثر كثيرًا على رأي الناخبين الإسرائيليين.

وبحسب الصحيفة، أشار الاستطلاع إلى أنه لو أُجريت الانتخابات اليوم، لحصل حزب "الليكود" على 29 مقعدًا، أي أكثر بمقعدين عن الاستطلاع السابق وأقل من توقعاته حول جني مكاسب سياسية من الاتفاق.

وبيّن الاستطلاع، أن باقي الأحزاب ستحصل على المقاعد التالية:





"يش عتيد تيلم" 20 مقعدًا.

"يمينا" 19 مقعدًا.

"القائمة المشتركة" 14 مقعدًا.

"كاحول لفان" و"يسرائيل بيتنو" 9 مقاعد لكل منهما.

"شاس" ثمانية 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد.

"ميرتس" 5 مقاعد.

ورجحت صحيفة "معاريف" أن يكون ما نُشر حول صفقة محتملة لبيع الإمارات طائرات "الشبح – اف 35" وإقالة الناطق بلسان الخارجية السودانية من منصبه بسبب تصريحاته المؤيدة للسلام مع إسرائيل، عاملَين لعبا دورًا محوريًا في تخفيف حماسة الجمهور الإسرائيلي من الاتفاق.