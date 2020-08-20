استقالة وزير الخارجية البولندي من منصبه

أعلن وزير خارجية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش، استقالته من منصبه.

وأوردت الخارجية - حسبما نقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم /الخميس/ - أن تشابوتوفيتش أفاد سابقا أن ما بعد الانتخابات الرئاسية هو وقت جيد لتغيير رأس الدبلوماسية البولندية، معربا عن اقتناعه أن من سيخلفه سيواصل الخط الحالي وسيقوي موقف بولندا على الساحة الدولية.

وتأتي استقالة وزير الخارجية هذا الأسبوع في أعقاب استقالة عدد من الوزراء ونوابهم .

وكان تشابوتوفيتش، صرح الشهر الماضي أنه يتوقع مغادرة الحكومة كجزء من التغييرات في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس أندريه دودا، وأنه ليس تحت أي ضغط لمغادرة منصبه.



