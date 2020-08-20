أبرزها عدم تناول المأكولات والبعد عن الهاتف.. 5 طرق لتفادي التشتت أثناء القيادة

التشتت وعدم التركيز والشعور بالملل والضيق أثناء القيادة من أبرز الأشياء التي يتعرض لها السائقون بسبب تداخل الأفكار والتفكير في أكثر من فكرة في الوقت واحد.





لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز النصائح لتجنب التشتت أثناء القيادة رغم التطور التكنولوجي في الطرق والسيارات.





1-احرص على مراقبة الطريق باستمرار وكشفه من خلال المرآة الأمامية والخلفية لتفادى التشتت.





2- الاهتمام بمراقبة عداد السرعة من الحين للآخر لأن التشت وعدم التركيز يجعلك تزيد من السرعة باستمرار.





3-من الأخطاء الأكثر شيوعًا، هو وضع المأكولات والمشروبات بجوار المقعد الأمامي للسائق مما يجعل يفقد تركيزه عند سقوط أي شيء في أرض السيارة.





4-النظر في الهاتف من الأشياء الرئيسية التي تجعلك تفقد تركيزك اثناء القيادة بشكل كبير، لذلك ينصج بوضغه في مكان ثابت إذ كنت تسير على خريطة الـgps.



