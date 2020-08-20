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حوادث

عمره 4 أعوام.. مصرع طفل سقط من أعلى سلم بقرية الترامسة في قنا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:55 م
صدى البلد
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يوسف رجب

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بعدة كسور بعد سقوطه من أعلى سلم منزله بقرية الترامسة، التابعة لـ مركز قنا.


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تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع عمر محمد شرداوي ٤ أعوام، مقيم بقرية الترامسة، بعد سقوطه من أعلى سلم منزلهم.


أكدت التحريات الأولية، أن الطفل وقع من أعلى السلم، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.


دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي.


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تحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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