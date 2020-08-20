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أصل الحكاية

قصد سيبريا لدعم المعارضة فعاد مسممًا.. ماذا حدث للمعارض الأشهر لـ بوتين؟

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:21 م
الكسي وبوتين
الكسي وبوتين
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عبدالله قدري
"كان نافالني عائدا إلى موسكو هذا الصباح من تومسك. وخلال الرحلة شعر بالمرض. وهبطت الطائرة اضطراريا في اومسك. لقد سُمم ألكسي. والآن نحن في الطريق إلى المستشفى"، بهذه الكلمات أعلنت كيرا يارميش سكرتيرة مؤسسة مكافحة الفساد، تسمم المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني، صباح اليوم، أثناء قيامه برحلة طيران من سيبريا إلى موسكو.


وقبل أن تصل الطائرة إلى المطار، شعر ألكسي بالتسمم، ثم فقد وعيه، وهبطت الطائرة اضطراريًا لتلقيه العلاج، حسبما أعلنت يارميش " لقد سمم الكسي ونحن الآن في الطريق إلى المستشفى".


وقالت المتحدثة باسمه إنه يشتبه أن يكون السم قد دُس في الشاي الذي تناوله ألكسي صباح اليوم، لأنه لم يتناول شيئا منذ الصباح سوى الشاي.


ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن أطباء قولهم " إن اليكسي فاقد للوعي، فالمواد السامة سريعة التأثير والامتصاص مع المواد الساخنة".


من هو الكسي نافالني؟

هو محام ومعارض روسي شهير (44 عامًا)، عرف بمعارضته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذاع صيته في مكافحة الفساد، وله هيئة اسمها هيئة مكافحة الفساد الصحفية.


ومن هيئة مكافحة الفساد، شن الكسي نقدًا لاذعًا على الرئيس بوتين، ووصف حزبه "روسيا المتحدة" بأنهم مجموعة من اللصوص والمحتالين، وهو ما عرضه للسجن أكثر من مرة، كذلك تعرض أسرته لمداهمات الشرطة في كافة أنحاء روسيا الاتحادية.


موقفه من التجديد لـ بوتين؟

وقبل أشهر قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء تعديلات على الدستور تسمح له البقاء في السلطة لولايتين كاملتين، انتقد الكسي مساعي بوتين للبقاء في السلطة، ووصف العملية الانتخابية بأنها انقلاب وتزوير.


تعرض الكسي للسجن أكثر من مرة، ففي 2011 سجن عقب احتجاجات على تزوير الانتخابات النيابية، كما سجن في 2013 بتهمة الاختلاس والتزوير، لكنه عارض هذا الحكم وقال إنه جاء بدافع سياسي، وحاول - أيضا - الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018،  لكنه منع بسبب إدانته سابقًا بالتزوير.


كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الكسي لحوادث أو إصابات، فقد سبق أن تعرض للهجوم في عام 2017، بمواد حارقة، أدت إلى حروق خطيرة في عينه اليمنى.


ماذا كان يفعل الكسي في سيبيريا؟

قالت تقارير صحفية إن الكسي كان في سيبريا لمساعدة مرشحي المعارضة ضد بوتين، وهو ما دفع معارضين روسًا إلى اتهام السلطات الروسية بالضلوع في تسمم الكسي، بعد مواقفه المعارضة لبوتين، فيما أفاد صحفيون أنهم شاهدوا عناصر من قوات الأمن الفيدرالي الروسي في المستشفى التي يعالج فيها الكسي.
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