حزب الغد يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بالعام الهجري الجديد

هنأ المهندس موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد وكل قيادات وأعضاء الحزب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.





وطالب رئيس حزب الغد فى بيان صحفى له الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية والاستفادة من دروس الهجرة العظيمة في حياتنا من الإخلاص لله والعمل والاجتهاد وحب الوطن ونبذ التفرقة والتسامح والوحدة والتكامل بين أبناء الوطن لرفعة شأن مصرنا الحبيبة، مؤكدا على ضرورة التكاتف لمواجهة التحديات في كافة المجالات لبناء مصر الحديثة.

وشدد علي ضرورة بذل الجهد والإخلاص في العمل ونبذ الخلافات من أجل بناء مصرنا القوية والتي استطاعت بقيادة الرئيس و بفضل الشعب المصري الصمود ضد كل المخاطر التي تحاك ضدها لتفويت الفرصة على أعداء الوطن.





وقال إن الشعب المصري يقف خلف الرئيس السيسي بكل قوة من خلال دعم مؤسسات الدولة والنهوض بمصرنا العزيزة والتي استطاع الرئيس خلال فترة وجيزة بناء كل مؤسسات الدولة من خلال المشروعات الكبري التي نفذت وكان لها مردود قوي وفعال في تحسن الاقتصاد المصري، فضلا عن الاستقرار الأمني الذي كان سبب رئيسي في جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية التي كان من شأنها تحسن النمو الاقتصادي.