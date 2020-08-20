أبو العينين يكرم أوائل الثانوية العامة .. شهادة تقدير و 10 آلاف جنيه مكافأة لكل طالب .. جولة تفقدية في مصانع كليوباترا .. والطلاب : نشكر النائب على تقديره وتحفيزه للمتفوقين

النائب أبو العينين لأوائل الثانوية العامة:

• كافحتم الظروف الصعبة وأثبتوا أن العقل المصري لا يعرف التعثر ولا يتهاوى عند الشدائد

• النبوغ العلمي أول ركائز التنمية وأهم عناصر البناء الصحيح للدولة العصرية

• لا سبيل إلى البناء إلا بالعلم.. ولا طريق نحو التقدم إلا بالمعرفة

• الدولة المصرية تتوسع في مجالات البحث العلمي وتطبيقات العلوم الحديثة

• التحية لـ أولياء الأمور أصحاب الفضل الأول والحافز الأكبر في دفع أبنائهم للتفوق





• أوائل الثانوية:

تكريم أبو العينين يحفزنا لـ الإصرار على التفوق والنجاح مستقبلا

• الطلاب يشيدون بقلعة الصناعة "كليوباترا" والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج









كرم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أوائل الثانوية العامة، ومنَحهم شهادات تقدير ومكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.





وتحت رعاية النائب محمد أبو العينين، نظمت مجموعة كليوباترا، بالاشتراك مع مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، حفل استقبال للطلاب، بمقر شركة كليوباترا العقارية، ومنحهم التكريمات الخاصة بكل طالب.





وشارك الطلاب في ندوة حوارية، أدارها الإعلامي محمد جاد، المذيع بقنوات صدى البلد، بحضور الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد، وحسن عيسى، مساعد النائب أبو العينين.





ونقل النائب، محمد أبو العينين تحياته للطلاب وتهنئته لهم على جهودهم خلال العام الدراسي، كما بعث لهم برسائل تحفيزية من خلال كلمته التي ألقاها مقدم الحفل.





وقال أبو العينين، إن تهنئته للطلاب ممزوجة بأسمى معاني الفخر والتقدير لجهودهم خلال هذا العام الاستثنائي، الذي واجهت فيه مصر والعالم أجمع أزمة كورونا، التي ألقت بتبعاتها على كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها التعليم في المقام الأول.





وتابع أبو العينين حديثه للطلاب: لقد أثبتم أن العقل المصري لا يعرف التعثُر، ولا يتهاوى عند الشدائد، واجهتم الأزمة بجماس متّقد وثقة كبيرة في المولى عز وجل، واعتمدتم على نبوغكم في تحقيق النجاح والتفوق .. فلكم منا أحرّ التهاني وأسمى الأمنيات بأن تستكملوا ما بدأتم وأن تخطوا إلى الأمام خطوات جادة في تحقيق ما تنشده مصر منكم ويرجوه شعبها من تقدم وإزدهار.





وقال إن النبوغ العلمي هو أول ركائز التنمية، وأهم عناصر البناء الصحيح لدولة عصرية تتخذ من العلم مرشدا لها، ودليلا للعبور إلى آفاق أوسع من التنمية والاستقرار.





وأضاف أبو العينين: إن الدولة المصرية تعرف حق المعرفة، أنه لا سبيل الى البناء إلا بالعلم، ولا طريقا نحو التقدم إلا بالمعرفة، ولعل ما يبذله الرئيس السيسي من مجهود ملحوظ في هذا الشأن بإنشاء الجامعات التكنولوجية، وضم عدد من الجامعات الجديدة في المشروعات العمرانية المتكاملة في العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة، يعطيكم حافزا أكثر نحو التفوق، ويفتح أمامكم المجال للتوسع في البحث العلمي والاستزادة من تطبيقات العلوم الحديثة التي تخدم خطط مصر نحو التنمية وتزيد من طاقة الإنتاج وترفع من القيمة الاقتصادية للبلاد.





وقال أبو العينين لأوائل الثانوية العامة، إننا نُعول كثيرا، على تلك الأيادي الخضراء، والعقول اليافعة، أن تكون في قادم الأيام، جنودا مجندة في كل المواقع ومختلف المجالات، في الطب والعلوم والأدب، والهندسة، والزراعة، والجولوجيا والتاريخ والاقتصاد والسياسة، لتنضم إلى رموز مصر الوفية ورجالها الأوفياء الذي خدمو هذه البلاد وغيروا واجهتها الحضارية حتى أصبحت مصر لها هوية حضارية وقيمة ثقافية وعلمية فريدة في الشرق الأوسط، وامتدت ثمار ذلك إلى الوطن العربي الذي نشأ واستقام وتطور بالعقول والأيادي المصرية.





وتابع: إن رسالتي إليكم اليوم، أن تعرفوا أن هذا التفوق ليس إلا بداية جادة لحياة عملية مليئة بالتحديات، وأن تصونوا عهد مصر، وأن تكونوا لها مخلصين أوفياء، وأن تتمادوا في هذا التفوق ليخرج منكم من يقف هذا الموقف على منصات التتويج العالمية وجوائز العلم والأدب الدولية.





كما قدم ابو العينين التحية والشكر لـ « أولياء الأمور» الأب والأم أصحاب الفضل الأول والحافز الأكبر في دفع أبناءهم نحو هذا التفوق.





وشاهد الطلاب عرضا فيلميا يبرز اهتمام النائب محمد أبو العينين بالعلم، ودوره الرائد في تحفيز المتميزين من خلال تقديم منح دراسية لهم وتعيينهم في شركات مجموعة كليوباترا بكافة مجالاتهم.





وسلّم حسن عيسى، نيابة عن النائب محمد أبو العينين شهادات التقدير، والمكافآت المالية لـ 43 طالبا، قبل أن يتوجهوا بعد ذلك لجولة تفقدية في مصانع كليوباترا بالسويس.





واصطحبت مجموعة كليوباترا، أوائل طلاب الثانوية العامة، في زيارة لمصنع سيراميكا كليوباترا بالعين السخنة.





بدأت الزيارة باستعراض فيلما تسجيليا عن مجموعة شركة كليوباترا، قلعة الصناعة بمصر والشرق الأوسط، حيث استعرض الفيلم التسجيلي عدد من المشاريع الاستثمارية الواسعة للمجموعة، والتي غزت الأسواق العالمية في أكثر من ٢٠٠ دولة حول العالم، منها بلد الصناعة اليابان، فضلا عن تنوعها في مختلف المجالات الزراعية والسياحة والعقارية والإعلامية.





واستقبل الدكتور عماد ممدوح، مدير عام مصانع سيراميكا كليوباترا، أوائل الثانوية العامة حيث رافقهم في جولة داخل مصنع العين السخنة للسيراميك.





وشهدت الجولة تعريف وشرح للطلاب بمراحل الإنتاج والأقسام المختلفة، والتي ضمت: - الإعداد والتجميع – المكابس - خطوط الجليز - ماكينات الطباعة الرقمية - الشحن والتفريغ - الأفران – الفرز – التغليف - التخزين

من جانبهم، أعرب الطلاب عن انبهارهم بمصنع سيراميكا كليوباترا، والتكنولوجيا التي يتم تسخيرها في صناعة منتجات تغزو أسواق العالم، قائلين إنها واجهة مشرفة للصناعة المصرية وقصة نجاح يحتذى بها.





كما وجه الطلاب الشكر للنائب محمد أبو العينين على تكريمهم، مؤكدين أنها لفتة طيبة من رجل يقدر العلم ويدعم مجالات البحث العلمي، ويسعى لتمكين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الاستثمار، وهو أمر يحفزهم على النجاح والتفوق العلمي والاحتذاء بتلك التجربة الناجحة في مجالات العمل القادمة.





وأضاف الطلاب أن التكريم اليوم، والجولة التفقدية بالمصانع والإطلاع على خطوات الإنتاج كان شيئا مبهرا بالنسبة لهم، مؤكدين أن هذا التحفيز من النائب محمد أبو العينين، سيقابله إصرار أكبر على النجاح والتميز فيما هو قادم من تحديات