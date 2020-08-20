تعطل في الطابق الـ13.. تفاصيل إنقاذ مسن علق داخل أسانسير في المهندسين

أنقذت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية بالجيزة، مسنا تعطل به مصعد بالطابق الثالث عشر داخل عقار فى شارع شهاب بمنطقة المهندسين.





تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من الأهالي بتعطل مصعد داخل عقار فى المهندسين، وتم إخطار اللواء هشام صادق مدير إدارة الحماية، وعلى الفور انتقلت وحدة الإنقاذ بالحماية المدنية وبالفحص تبين احتجاز عبد الرحيم. م 70 عاما مسن داخل مصعد بالطابق الثالث عشر، وبعد جهود مضنية تم وضع الخطة لاستخراجه بدون وقوع أى اصابات.





وتبين إجراء كسر بالحائط وإنقاذ المسن بما تم الإستعانة بالطرق الحديثة لإستخراجه بعد وقت قصير وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بالواقعة.