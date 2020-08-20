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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تدين استهداف النشطاء في العراق

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أدانت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عمليات اغتيال الناشطين في العراق، عقب محاولات اغتيال لنشطاء في البصرة وبغداد.
 

وتعرض مجموعة من نشطاء العراق أمس، الأربعاء، لمحاولات اغتيال في مدينة البصرة العراقية، والعاصمة بغداد، بعضهم لقى مصرعه، والبعض الآخر أصيب. 


وأعلنت الشرطة العراقية، إطلاق مسلحين مجهولين النار على سيارة بداخلها 4 نساء في الشارع التجاري وسط البصرة، ما أسفر عن مقتل امرأتين بينهما ناشطة.


وبحسب "الغد"، قالت شرطة البصرة إن الـنساء الأربع كانت من بينهن الدكتورة الطبيبة الإخصائية بالتغذية والناشطة المدنية ريهام يعقوب وتوفيت مباشرة مع امرأة صديقتها وجرحت اثنتان أخريان.


وأضافت أن ريهام إحدى الناشطات في الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا في المحافظة.


فيما تعرض الناشط العراقي فلاح الحسناوي، لمحاولة اغتيال فاشلة، عقب إطلاق النيران عليه برفقة خطيبته من قبل مسلحين. 
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