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أصل الحكاية

ثمنه تجاوز 2 مليون دولار.. هل تعرف اسم أغلى دواء في التاريخ؟

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:27 ص
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله قدري
يتحدث العالم حاليا عن سباق اكتشاف لقاح فيروس كورونا المستجد، وما بين سباق أمريكي – صيني – روسي على اكتشاف اللقاح، وارتفاع سعره مقابل الطلب عليه عالميًا، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات، هناك دواء يفوق كل هذه السباقات، يصل سعره إلى أكثر من 2 مليون دولار أمريكي!.

إنه دواء " أوناسمنوجين أبيبارفوفك"، هو علاج جيني يستعمل في علاج اضطراب عصبي عضلي شديد اسمه ضمور العضلات الشوكي.

العلاج الأغلي في العالم والذي يعرف تجاريًا باسم زولجنسما، يُعتقد طبيًا أن جرعة واحدة من الدواء سيكون لها تأثير دائم طوال حياة المريض.

في 24 مايو 2019، رخصت الولايات المتحدة الأمريكية استعماله للأطفال الذين تقل أعمارهم عن السنتين، وبلغ سعره الذي أعلن عنه نحو 2.125 مليون دولار أمريكي.

وتقول الإذاعة الوطنية الأمريكية إن هذا الدواء هو الأغلي في السوق حتى الآن، ما دفع شركات التأمين الأمريكية إلى التدخل،  لتحمل تكاليف العلاج على مدى خمس سنوات كدفعات، ويصل متوسطها إلى 425 ألف دولار سنويا.

وضمور العضلات الشوكي يسبب  انهيار الخلايا العصبية، وفي الغالب فإن هذا المرض يؤثر على الأطفال والرضع، ويحعلهم من الصعب التحكم في حركات عضلاتهم أو تحريكها كلية.

يصيب المرض تقريبًا واحدًا من كل 10000 ولادة حية، وهو السبب الجيني الرئيسي لوفيات الرضع.

وهذا المرض له تقسيمات وأنواع مختلفة بالغة التعقيد، لكن أشد أشكال ضمور العضلات الشوكي هو النوع الأول، وهو عبارة عن اضطراب وراثي مميت يتسم بفقدان الخلايا العصبية الحركية وتدهور العضلات المصاحب ، ما يؤدي إلى الوفاة أو الحاجة إلى دعم تهوية دائم في عمر 24 شهرًا لأكثر من 90 بالمائة من المرضى.
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