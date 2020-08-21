إكرامي: بكيت عند سماع خبر رحيل شريف ورمضان من الأهلي.. فيديو





وقال إكرامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج ملعب أون المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إنه بكى عند سماعه خبر رحيل نجله ورمضان صبحي عن النادي الأهلي.





وأضاف إكرامي أن، رمضان لم يتحدث معه نهائياََ عن خطوته أو وجهته القادمة، وأنه تفاجأ عندما علم خبر رحيله.





وتابع: كنت مع الخطيب من أسبوعين في الساحل الشمالي في جلسة غداء، وكان الحديث بيني وبينه أن الأمور اقتربت من الانتهاء وسوف يضم رمضان من هدرسفيلد.





وصرح إكرامي أن، نجله تحدث عن علاقته برحيل رمضان، في بيان له عبر تغريدات على تويتر، ولكن أُتخذ إجراء نحوه سريعاََ للغاية، وعلمت عن رحيله بمكالمة هاتفية.





وأكمل: إكرامي ورمضان شخصيات مستقلة ولا يتحدثان معي في أي أمر يخص عقودهما، أو وجهتهما في الكرة.

كشف إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن شعوره بعد علمه بفسخ تعاقد النادي الأهلي مع شريف إكرامي، ورمضان صبحي.