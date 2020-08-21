AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إكرامي: بكيت عند سماع خبر رحيل شريف ورمضان من الأهلي.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:00 ص
اكرامي
اكرامي
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن شعوره بعد علمه بفسخ تعاقد النادي الأهلي مع شريف إكرامي، ورمضان صبحي. 

وقال إكرامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج ملعب أون المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إنه بكى عند سماعه خبر رحيل نجله ورمضان صبحي عن النادي الأهلي. 

وأضاف إكرامي أن، رمضان لم يتحدث معه نهائياََ عن خطوته أو وجهته القادمة، وأنه تفاجأ عندما علم خبر رحيله. 

وتابع: كنت مع الخطيب من أسبوعين في الساحل الشمالي في جلسة غداء، وكان الحديث بيني وبينه أن الأمور اقتربت من الانتهاء وسوف يضم رمضان من هدرسفيلد. 

وصرح إكرامي أن، نجله تحدث عن علاقته برحيل رمضان، في بيان له عبر تغريدات على تويتر، ولكن أُتخذ إجراء نحوه سريعاََ للغاية، وعلمت عن رحيله بمكالمة هاتفية. 

وأكمل: إكرامي ورمضان شخصيات مستقلة ولا يتحدثان معي في أي أمر يخص عقودهما، أو وجهتهما في الكرة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إكرامي الشحات: هشجع الأهلي دائما ورمضان صبحي سيتأثر برحيل شريف إكرامي

رمضان صبحي لن يستمر في الأهلي.. حماه يفجر مفاجأة

بشرى لـ الأهلي.. شوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

ميدو: رمضان صبحي وقع لـ بيراميدز ومن الممكن أن تتغير وجهته

مجدي عبد الغني: إدارة الأهلي فشلت في ملف رمضان صبحي

شوبير يكشف أسباب رحيل رمضان صبحي عن الأهلي فى اتصال معه.. فيديو

ترشيحاتنا

شعبة الذهب: الفترة الحالية الأنسب للشراء والاستثمار.. فيديو

تموين البحيرة: تخفيض وزن رغيف الخبز لـ 90 جراما قرار ورقى فقط.. فيديو

أنباء عن انفجار قوي في مطار مهر آباد الدولي بطهران.. فيديو

غرق العوامة السياحية جولدز جيم بالكامل .. صور

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي

تقارير: فايلر مدرب الأهلي يدخل دائرة اهتمام ناد أوروبي كبير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل 3 أعوام يطلق النار على شقيقه.. والأم تحاول التستر على الحادث

أزمة كورونا سيطرت على تفكيره.. أسترالي يكتشف فوزه بـ مليون دولار بالصدفة

بعد التحذير منها على الفيس بوك.. شيرين زكي تكشف حقيقة الطماطم المسرطنة