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رياضة

صادق: فايلر يوافق على بدء المفاوضات مع هذا الثلاثي .. وفتحي يرحب بالعودة للأهلي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:26 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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محمد رشاد
قال الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten  أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بالإتفاق مع لجنة التخطيط على الإتفاق ببدء المفاوضات للتعاقد مع إيرك تراروي لاعب بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة وكريم طارق لاعب طلائع الجيش.

وأضاف صادق أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بدأت المفاوضات مع الأندية من أجل إتمام الصفقات رغبة من المدير الفني لتدعيم الفريق خلال فترة الإنتقالات القادمة .

وأردف صادق أن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالأهلي طالب من أحمد فتحي بالاستمرار داخل صفوف الفريق خلال الفترة القادمة وهو ما رحب به اللاعب .

وأكد صادق أن فتحي طلب من عبد الحفيظ أبدى موافقته بشرط دفع مبلغ 26 مليون جنيه لنادي بيراميدز الذي إستلمهم عند توقيعه العقد من أجل الإستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء.
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