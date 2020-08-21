إنقاذ حياة شاب بعد تعرضه للطعن بسكين في القلب في بورسعيد

تمكن أطباء مستشفي السلام التابعة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد من إنقاذ حياة شاب بعدما تعرض للطعن بسكين في القلب أصيب على أثره بنزيف حاد.





استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى المريض وهو يعانى من هبوط حاد بالدورة الدموية إثر جرح طعني نافذ بمنتصف الجهة اليسرى من الصدر.





علي الفور تم نقل المريض لغرفة العمليات وتم إجراء جراحة طارئة لإستكشاف القلب وتبين إصابة البطين الأيسر من القلب مع إصابة الشريان التاجي الأيسر النازل.





تم عمل إصلاح للبطين الأيسر وللشريان التاجي والسيطرة علي النزيف وتم نقل المريض إلي العناية المركزة حتي تماثل الشفاء و الخروج من المستشفي في حالة صحية جيدة.

قام بإجراء الجراحة ا.د أمير البسطويسي إستشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر ود محمد جبر أخصائي جراحة القلب والصدر وفريق التخدير تحت قيادة د. أحمد شحاتة مدرس التخدير بكلية الطب جامعة بورسعيد رئيس قسم التخدير والعمليات بمستشفى السلام بورسعيد.





وأكد البسطويسي أن مثل هذه الحالات تعتبر تحديًا صعبًا لأي مستشفى وتعتمد على جاهزية فريق الطوارئ والعمليات وضرورة التدخل السريع الذي لو لم يتم في الدقائق الاولي من حضور المريض، يفارق المريض الحياة.



