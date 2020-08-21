AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. لقطات مصورة للقصف الإسرائيلي العنيف لقطاع غزة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
نشرت وسائل إعلان محلية فلسطينية، منذ قليل، لقطات مصورة للقصف الإسرائيلي العنيف الذي شنته طائرات إسرائيلية منذ لحظات على عدة مواقع بشمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية اليوم شنت طائرات حربية وأخرى قبل قليل غارات على عدة في قطاع غزة حيث تم استهداف مجمع عسكري يحتوي على موقع لانتاج وسائل قتالية صاروخية تابع لحماس".

ومساء الخميس، قالت وسائل إعلام عبرية إن طائرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شنت ضربات جوية عنيفة على عدة مواقع بشمال قطاع غزة. 

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، في وقت متأخر من الخميس موقعًا لحركة حماس، جنوب قطاع غزة.

وفي بيان قال الجيش الإسرائيلي: "شنت طائرات حربية وأخرى قبل قليل غارات على عدة أهداف أخرى تابعة لمنظمة حماس  في جنوب قطاع غزة."

وأوضح أنه خلال الغارات تم استهداف موقع لتصنيع الباطون الذي يستخدم لإنشاء بنى تحت أرضية وأنفاق تابعة لحماس.

وتشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل توترات أمنية ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة وسط مساع مصرية للحفاظ على التهدئة بين الجانبين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد قصفه مواقع لحماس في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على أهداف لحماس بغزة

الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات بشمال غزة

سماع دوي انفجارات في سماء مستوطنة سديروت الإسرائيلية

بعد قصف غزة.. إسرائيل تنشر القبة الحديدية بشكل موسع

جيش الاحتلال: طائراتنا الحربية شنت عدة غارات على أهداف لـ حماس

ترشيحاتنا

مش هتصدق .. رائحة الفم الكريهة تشير لمرض خطير

أمير مرتضى يكشف حقيقة حدوث أزمة في الزمالك قبل القمة 120

التموين: صور الخبز المتداولة على فيسبوك لا تخص منظومة الدعم

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية بالتحقيق مع مسئولين وعزل محافظين وقيادات بالجيش بتهم الفساد

والد تامر حسني يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

الصحة: تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل 3 أعوام يطلق النار على شقيقه.. والأم تحاول التستر على الحادث

أزمة كورونا سيطرت على تفكيره.. أسترالي يكتشف فوزه بـ مليون دولار بالصدفة

بعد التحذير منها على الفيس بوك.. شيرين زكي تكشف حقيقة الطماطم المسرطنة