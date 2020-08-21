شاهد.. لقطات مصورة للقصف الإسرائيلي العنيف لقطاع غزة

نشرت وسائل إعلان محلية فلسطينية، منذ قليل، لقطات مصورة للقصف الإسرائيلي العنيف الذي شنته طائرات إسرائيلية منذ لحظات على عدة مواقع بشمال قطاع غزة.





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية اليوم شنت طائرات حربية وأخرى قبل قليل غارات على عدة في قطاع غزة حيث تم استهداف مجمع عسكري يحتوي على موقع لانتاج وسائل قتالية صاروخية تابع لحماس".





ومساء الخميس، قالت وسائل إعلام عبرية إن طائرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شنت ضربات جوية عنيفة على عدة مواقع بشمال قطاع غزة.





وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، في وقت متأخر من الخميس موقعًا لحركة حماس، جنوب قطاع غزة.





وفي بيان قال الجيش الإسرائيلي: "شنت طائرات حربية وأخرى قبل قليل غارات على عدة أهداف أخرى تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة."





وأوضح أنه خلال الغارات تم استهداف موقع لتصنيع الباطون الذي يستخدم لإنشاء بنى تحت أرضية وأنفاق تابعة لحماس.





وتشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل توترات أمنية ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة وسط مساع مصرية للحفاظ على التهدئة بين الجانبين.



