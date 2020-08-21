أبرزها تويوتا كورولا .. أشهر 5 سيارات يابانية في مصر

السيارات اليابانية تحظي بالكثير من الاحترام في السوق المصري ، خاصة إنها تمتلك تاريخ عريق في مجال صناعة وتطوير السيارات ، بالإضافة إلى قوة السيارة ومتناتها على الطريق ،وتوفر قطع غيارها في التوكيل أو مراكز الصيانة وفي هذا التقرير نبرز أفضل 7 سيارات ياباني قبل أن تفكر في الشراء .
تويوتا كامري
تويوتا كورولا
تتميز هذه السيارة بمحرك V4 ، السعة اللترية 1600 سي سي ، عزم الدوران 154 ، عدد الاحصنة 10 اما بالنسبة للفتيس 6 سرعات ،استهلاك الوقود :6.8 لتر لكل 100 km ،سعة الخزان : 50 لترا سعرها في السوق المصري 350 ألف جنيه
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مازدا
تتمتع سيارة مازدا 6 بمحرك قوي سعة 2.5 لتر وبقوة 187 حصانًا وهو تطور كبير من حيث قوة المحرك مقارنة بالطراز الأقدم، وتستهلك متوسط 3.8 لتر أي جالون لكل 23 ميلا يبدأ سعرها من 324 ألف جنيه حتى 381 في السوق المصري
تويوتا كامري
تتوفر السيارة في نسخة واحدة فقط في السوق المصري ،وتتميز تويوتا كامري بمحرك سعة 2500 سي سي و4 سلندر وعزم دوران 231 نيوتن متر كما تنقل القوة للعجلات الامامية عبر ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات بالإضافة إلى التسارع من الثبات إلى 100 كم في 9.3 ثانية مع سرعة قصوى 235 كم في الساعة يبدأ سعر السيارة يبدأ سعرها في السوق المصري بمليون و 900ألف .
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نيسان صني
تتميز السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي بقوة اجمالية تصل الي 108 ،حصان وعزم دوران بواقع 134 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات أو ، ناقل مانيوال علي حسب اختيارك فقد طرحتها نيسان موخرا بفتيس مانيوال يبدأ سعرها تبدا سعرها بداية من 201 ألف حتى 226 الف .
نيسان قشقاي
تتميز بكاميرا خلفية ومكابح طواريء ذكية وتحذير من الاصطدام الأمامي ونظام لكبح المحرك وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس ونظام بوز الصوتي مع 7 سماعات ونظام جي بي اس ، ومحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.2 لتر، معزز بشاحن تربو بقوة 116 حصانا عند 5200 لفة في الدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل XTRONIC CVT سعر السيار 365 الف جنيه