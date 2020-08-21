AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أبرزها تويوتا كورولا .. أشهر 5 سيارات يابانية في مصر

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:31 ص
تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
Advertisements
أماني نوار
السيارات اليابانية تحظي بالكثير من الاحترام في السوق المصري ، خاصة إنها تمتلك  تاريخ عريق في مجال صناعة وتطوير السيارات ، بالإضافة إلى قوة السيارة ومتناتها على الطريق ،وتوفر قطع غيارها في التوكيل أو مراكز الصيانة  وفي هذا التقرير نبرز أفضل 7 سيارات ياباني قبل أن تفكر في الشراء .

تويوتا كورولا

أسعار تويوتا كورولا في الإمارات - صور ومواصفات تويوتا كورولا ...
تتميز هذه السيارة بمحرك V4 ، السعة اللترية 1600 سي سي ، عزم الدوران 154 ، عدد الاحصنة 10 اما بالنسبة للفتيس 6 سرعات ،استهلاك الوقود :6.8 لتر لكل 100 km ،سعة الخزان : 50 لترا سعرها في السوق المصري 350 ألف جنيه

اقرأ أيضا


مازدا


بالصور.. مازدا تزيح الستار عن السيارة CX-3 موديل 2019
تتمتع سيارة مازدا 6 بمحرك قوي سعة 2.5 لتر وبقوة 187 حصانًا وهو تطور كبير من حيث قوة المحرك مقارنة بالطراز الأقدم، وتستهلك متوسط 3.8 لتر أي جالون لكل 23 ميلا يبدأ سعرها من 324 ألف جنيه حتى 381 في السوق المصري

تويوتا كامري
تويوتا كامري هايبرد الجديدة - أداء متفوق وأنيق لصديقة البيئة ...
تتوفر السيارة في نسخة واحدة فقط في السوق المصري ،وتتميز تويوتا كامري بمحرك سعة 2500 سي سي و4 سلندر وعزم دوران 231 نيوتن متر كما تنقل القوة للعجلات الامامية عبر ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات  بالإضافة إلى التسارع من الثبات إلى 100 كم في 9.3 ثانية مع سرعة قصوى 235 كم في الساعة  يبدأ سعر السيارة يبدأ سعرها في السوق المصري بمليون و 900ألف .


اقرأ أيضا

نيسان صني
مواصفات وأسعار سيارات نيسان صني 2020 (صور) - جريدة المال
 تتميز السيارة بمحرك  رباعي الاسطوانات 1500 سي سي بقوة اجمالية تصل الي 108 ،حصان وعزم دوران بواقع 134 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات أو ، ناقل مانيوال علي حسب اختيارك فقد طرحتها نيسان موخرا بفتيس مانيوال  يبدأ سعرها تبدا سعرها بداية من 201 ألف حتى  226 الف .


نيسان قشقاي


مواصفات وأسعار نيسان قشقاي 2020 في مصر
تتميز  بكاميرا خلفية ومكابح طواريء ذكية وتحذير من الاصطدام الأمامي ونظام لكبح المحرك وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس ونظام بوز الصوتي مع 7 سماعات ونظام جي بي اس  ، ومحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.2 لتر، معزز بشاحن تربو بقوة 116 حصانا عند 5200 لفة في الدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل XTRONIC CVT سعر السيار 365 الف جنيه

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خصم 30 ألف جنيه في سعر تويوتا راش

تويوتا تطرح نسخة جديدة من ياريس 2020 toyota yaris.. فيديو وصور

تعرف على أسعار فيات تيبو fiat tipo 2021 بعد طرحها في مصر

اعرف خريطة العربيات في مصر .. الشركات تطرح موديلات 2021 في السوق.. صور

أسعار ومواصفات السيارات الكوري اليوم في مصر .. صور

بداية من 163 ألفا.. تعرف على أرخص 5 سيارات سيدان في مصر

ترشيحاتنا

الأهلي يتجه للتعاقد مع أسامة جلال بعد إصابة متولي .. والتراجع في صفقة طاهر محمد

أخبار الأهلي.. فايلر مطلوب فى سويسرا .. الخطيب يدعم الفريق قبل القمة 120.. أحمد فتحي يغازل الجماهير

اخلاء سبيل صاحبة فيديو الرقص معلقة من شعرها

أشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد صلاح.. 5 معلومات عن حكم نهائي دوري الأبطال

عمر ربيع ياسين: تأخر المستحقات سبب الاشتباك بين فرجاني ساسي وحازم إمام

إكرامي: بكيت عند سماع خبر رحيل شريف ورمضان من الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة مريض صيني تحير الأطباء.. كبده مليء بالديدان بسبب هذا التصرف

بـ 420 جنيها فقط ..هاتف مصمم فقط لقياس ضغط الدم

طفل 3 أعوام يطلق النار على شقيقه.. والأم تحاول التستر على الحادث