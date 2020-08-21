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رياضة

خطوة للخلف .. أحمد حسن يكشف عن رأيه في انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:31 ص
رمضان صبحي صانع ألعاب
رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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ياسمين تيسير
كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن رأيه في انضمام رمضان صبحي نجم الأهلي المعار من هدرسفيلد الانجليزي والذي أعلن مؤخرا قراراه بالانضمام لـ بيراميدز عقب انتهاء مدة اعارته مع المارد الأحمر.

وأكد أحمد حسن في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن رمضان صبحي اتخذ قرار خاطىء بـ الانضمام لبيراميدز مشددا انه للاعب صغير السن ولديه امكانيات ومهارات رائعة. 


وأضاف أحمد حسن أن رمضان صبحي كان عليه ان لا ينظر لـ العائد المادي الضخم من الانضمام لـ بيراميدز مشددا ان رمضان كان عليه الانضمام لـ فرق ليست كبيرة في اوروبا ولكن تطور مستواه كان سيقوده لفرق افضل بكثير

وتابع أحمد حسن أن رمضان صبحي كان عليه ان يتعلم من تجربه محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب وتريزيجيه نجم استون فيلا في الاحتراف الأوروبي.

وأكمل أن ما قام به رمضان صبحي خطوه ستعود به الي الخلف وليس الامام. 
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