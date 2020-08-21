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حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:57 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 14 آخرون في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، صباح اليوم الجمعة، في طريق الأقصر –  بغداد التابع لمركز باريس فيالوادي الجديد 

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من قسم شرطة النجدة يفيد وفاة 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث مروري بالطريق الواصل بين مركز باريس في المحافظة ومدينة الأقصر. 

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وتبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بمنطقة الكيلو 125 في طريق قرية بغداد بمركز باريس-محافظة الأقصر، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين. 

وتوفي في الحادث يوسف محمد يوسف، 17 عاما، من سوهاج، بينما الجثتان الأخيرتان مجهولتان، وأصيب 14 شخصا، أحدهم مجهول الهوية وفي غيبوبة، بينما أصيب كل من محمود محمد محمود، 15 عاما من الفيوم، محمود عبد الله حسن، 24 سنة من قنا، رفعت أحمد محمد، 31 عاما، من الأقصر، محمود محمد أحمد، 20 عاما، من الأقصر، هلالي عبادي على، 47 عامًا، من الأقصر، حمزة عبد الحميد حمزة، 21 عامًا من قنا، إبراهيم محمد إبراهيم 23 سنة من قنا، أحمد محمد أحمد 27 عاما، من قنا، محمد علواني مستعد، 20 عاما، من الفيوم، أحمد جمال سعدي، 29 عاما، من قنا، شعبان فتحي محمد، 35 عاما، من أرمنت في الأقصر، مبارك محروس عبد السميع، 26 عاما من قنا، وعبد الجليل محمد عبد الجليل، 29 عاما، من أسوان، وجرى نقلهم لمستشفى أرمنت العام في محافظة الأقصر لتلقي العلاج.
 
وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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