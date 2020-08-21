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تعليم

Eiffel Scholarship.. خمسة طلاب بتجارة عين شمس يحصلون على منح الدراسات العليا بفرنسا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:13 م
حسام الفقي
اعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس عن حصول خمسة طلاب بقسم الدراسة باللغة الفرنسية بالكلية للعام الدراسي 2019/2020 على خمس منح دراسية لاستكمال مرحلة الدراسات العليا بجامعات فرنسا.

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يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت د. هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث انه يتم فتح باب التقديم لمنحة ايفيل Eiffel Scholarship في نوفمبر من كل عام ، وتقدم هذا العام 35 طالب وحصلت الطالبتان ناتالي أشرف، هاجر حمدي بشعبة إدارة الأعمال على هذه المنحة التى يتنافس في الحصول عليها الطلاب المتميزين الدارسين باللغة الفرنسية بالجامعات خارج فرنسا على مستوى العالم.

 كما حصل كل من الطالبة عاليا أدهم - شعبة إدارة الأعمال والطالبة نور على والطالب نورمان مجدي المقيدين بشعبة المحاسبة على منحة طهطاوي والتي يتنافس عليها الدارسين باللغة الفرنسية داخل نطاق جمهورية مصر العربية. 

وعن آلية إختيار الطلاب صرحت بأنه تم تشكيل لجنة لاجراء المقابلات شخصية لكل طالب على حد تضم كل من المنسق الاكاديمى للقسم الفرنسي، ملحق التعاون العلمي و الجامعي بالمعهد الفرنسي بالقاهرة وكذلك المسئول عن التعاون الجامعي ، مع وجود ممتحن خارجى لضمان الحياد والموضوعية فى المفاضلة والاختيار. 

وأشارت الدكتورة ايمان عبد السلام المنسق الاكاديمى لبرنامج الشراكة مع جامعة جامعة بواتيه الفرنسية أنه تم إنشاء برنامج منحة إيفل Eiffel Scholarship من قبل الوزارة الفرنسية لأوروبا والشئون الخارجية لتمكين مؤسسات التعليم العالي الفرنسية من جذب الطلاب الأجانب المتفوقين للتسجيل في برامج الماجستير والدكتوراة.
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