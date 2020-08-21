اتحاد الكرة عن القمة ١٢٠: يحق للزمالك الاعتراض حال ارتداء وليد سليمان خاتما

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مدى قانونية مشاركة وليد سليمان نجم النادى الأهلي فى مباراة القمة رقم ١٢٠ أمام الزمالك مرتديا الخاتم فى إصبع يده.





ويلتقي غدا السبت،المارد الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر نظيره الفارس الأبيض الذى يقوده فنيا الفرنسي باتريس كارتيرون فى إطار منافسات الدورى الممتاز.





وقال المصدر ذاته : لا يجوز ارتداء وليد سليمان أى شيء منشأنه أن يسبب ضررا للاعبين سلاسل او خاتم او دبلة او اى شئ من هذا القبيل.





وأضاف: يتعين على حكم مباراة القمة ١٢٠ أن يمنع هذه الأمور قبل نزول اللاعب وليد سليمان حال ارتداؤه خاتم فى إصبع يده الى ارض الملعب.





وشدد على أن منع اى لاعب من ارتداء خاتم او سلسلة او دبل وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وعلى الحكم إلزام اللاعب بخلع اى شيء يرتديه قبل انطلاق صافرة المباراة.



