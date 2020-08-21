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تعليم

المسافة بالكيلو متر.. جامعة أسيوط تعلن شروط قبول المغتربين بالمدن الجامعية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:49 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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وعلن  الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن التقدم للسكن فى المدينة الجامعية سوف يتم عن الطريق التسجيل الإلكترونى على موقع الزهراء على الرابط التالى https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications وذلك بدءً من الأحد القادم 22 أغسطس وحتى الثلاثاء 22 سبتمبر القادم 2020.

وأشار إلى أن تسكين المدينة الجامعية هذا العام سوف يكون تسكين زوجى لأول مرة وذلك بواقع فردين فى كل غرفة بما يضمن منع التكدس والحفاظ على صحة الطلاب .





وقال الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن العام الجامعى الجديد 2020/2021 يشهد عددأ من التعديلات فى معايير المفاضلة بين الطلاب المقبولين، حيث بالنسبة للطلاب المستجدين من الحاصلين على الثانوية العامة فانه تم وضع معيار المسافة بين محل إقامة الطالب والجامعة شرطًا أساسيًا للقبول بالمدينة الجامعية والتى تم تحديدها بألا تقل عن 80 كم بالنسبة للطلاب والأ يقل مجموع الثانوية العامة عن 90% للمجموعة العلمية ، و75% لطلاب المجموعة الأدبية.

أما بالنسبة للطالبات فيشترط فقط الأ يقل المسافة بين محل إقامة الطالب والجامعة عن 60 كم ، مضيفًا انه فى ضوء تلك المعايير فانه سوف يتم إلغاء الاعتماد على تاريخ الميلاد كأحد معايير المفاضلة بين الطلاب حيث انه كان من المعتاد فى الأعوام السابقة على تسكين الطلاب الأصغر سنًا .

كما تابع نائب رئيس الجامعة انه بالنسبة للطلاب القدامى فيتم قبول الطلاب الحاصلين على إمتياز ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 30 كم، وكذلك الطلاب الحاصلين على جيد جدًا ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 70 كم، وكذلك الطلاب من غير المقيمين بالمدينة الجامعية سابقًا على أن يكونوا من الحاصلين على إمتياز ولا تقل مسافة محل الإقامة عن 30 كم.

وأما فيما يخص الطالبات فيتم قبول الحاصلات على إمتياز ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 20 كم، وأيضًا الطالبات الحاصلات على جيد جدًا ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 30 كم، وكذلك الحاصلات على جيد ممن لا تقل مسافة محل الإقامة عن 60 كم، أما فيما يخص الحاصلات على تقدير مقبول فيشترط الأ تقل المسافة بين محل الإقامة والجامعة عن 80 كم ، وكذلك الطالبات من غير المقيميات بالمدينة الجامعية سابقًا على أن يكن من الحاصلات على إمتياز ولا تقل مسافة محل الإقامة عن 20كم

وشدد على إجراء استثناءات من تطبيق تلك المعايير السابقة لبعض الفئات التى تشمل الطلاب ذوى القدرات و الاحتياجات الخاصة بشهادة معتمدة من المراقبة الطبية ، والمتميزين فى الأنشطة والحالات الإستثنائية الخاصة.

وأشار الدكتور شحاتة غريب إلى انه من المقرر تخصيص مبانى خارج قواعد التسكين للسكن الخاص للراغبين فى ذلك شاملة التغذية وذلك حسب أولوية التقدم وحسب الأماكن المتاحة والتى من المقرر أن تشمل والتى سوف يتم التسكين فيها فرد بكل غرف فردية 750 جنه للغرفة المفردة و500 فى الغرفة المزدوجة ، و1000 للغرفة المفردة و750 فى المزدوجة فى الأجنحة الأقتصادية وكذلك سكن خاص للطالبات شامل التغذبة والذى يتضمن غرف فردية 750 جنه للغرفة المفردة و500 فى الغرفة المزدوجة وغرف مفردة بحمام داخلى بسعر 1200 جنيه للراغبات فى ذلك
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