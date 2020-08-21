1213 إصابة جديدة بــ كورونا في السعودية

سجلت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة منذ تفشي الجائحة وحتى الآن إلى 305186 حالة، من بينها 24539 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية.





وذكرت الوزارة في بيان اليوم أنه تم تسجيل (1591) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (277067) حالة.





وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1213) حالة منها 44% إناث، و56% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4 %.





كما رصدت الوزارة 32 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء هذا الفيروس المستجد إلي 3580



