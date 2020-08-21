حكايات القمة.. مجدى عبدالغني يروى قصة هدف فى الزمالك أنقذه من تغيير الجوهري

روى مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أحد المواقف الطريفة إبان ارتداؤه قميص النادي الأهلي فى مباريات القمة أمام النادي الزمالك.





ويلتقي مساء غد السبت المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر غريمه التقليدى النادى الزمالك الذى يقوده فنيا الفرنسي باتريس كارتيرون على ملعب إستاد القاهرة فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.





وقال البلدوزر فى تصريحات خاصة لصدى البلد: موقف طريف كان فى مباراة القمة عام ١٩٨٦ حيث أحرز أشرف قاسم هدف التقدم للزمالك فى مرمى أحمد شوبير بعدها نجحت فى تسجيل هدف التعادل فى مرمى طارق عبد العليم من قذيفة صاروخية من بعد منتصف الملعب سكنت شباكه.





وأضاف: الطريف أن الجنرال الراحل محمود الجوهرى المدير الفني آنذاك للقلعة الحمراء كان يستعد لإجراء تغيير بنزول بدر رجب بدلا منى فى نفس توقيت إحراز الهدف وكان بدر رجب على الخط.



