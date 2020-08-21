بروج أحمر.. لقاء الخميسي تتألق بإطلالة جذابة





وعلقت على الصورة قائلة: "من أجل حب الأبيض".





وتألقت لقاء الخميسي بإطلالة جذابة، مرتدية فستان على أحدث صيحات الموضة، باللون الأبيض يكشف جمالها وأنوثتها، بتصميم القصير من الأمام والطويل من الخلف مع ربط الحزام على منطقة الخصر.





وظهرت لقاء الخميسي حافية القدمين، لكنها زينت أظافر القدم بطلاء الأظافر باللون الأحمر.





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وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة بسيطة أعلى الكتف، فيما وضعت المكياج المرتكز على الألوان الزاهية كالأحمر في الشفاه.