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حوادث

حبس سائق أوتوبيس الصف المتسبب في دهس ضابط وأمين شرطة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:45 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس سائق الأتوبيس المتهم فى دهس ضابط وأمين شرطة وسائق "توك توك" بطريق الكريمات فى الصف، 4 أيام على ذمة التحقيقات
 
وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحريات الأولية في حادث مصرع ضابط وأمين شرطة بحادث على طريق الكريمات بالصف أن هناك مجندا ومواطنا أصيبا في الحادث ثم لفظ المواطن انفاسه الاخيرة متاثرا باصابته. 

وقال قائد الأتوبيس إنه اضطر للانحراف بجانب الطريق، حتى لا يصطدم بسيارة أمامه، فاختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالضحايا، مشيرا إلى أنه كان في طريقه لتوصيل عدد من الركاب إلى إحدى المحافظات عبر طريق الكريمات.

وتبين أن الحادث وقع إثر دهس اتوبيس خاص لهم أثناء مساعدتهم "توك توك" معطل على طريق الصف. 

وانتقلت نيابة جنوب الجيزة لمعاينة موقع حادث مصرع ضابط وأمين شرطة اصطدم بهما أتوبيس، خلال فحص قائد توك توك بطريق الكريمات بالصف للوقوف علي أسباب وملابسات الحادث ، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كما تبين مصرع سائق التوك توك، وتم ضبط سائق الأتوبيس. 

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بوقوع تصادم على طريق الصف وحدوث وفيات وإصابات، انتقلت على الفور قوة أمنية.
 
وتبين من الفحص أنه أثناء تركز قول أمني على الطريق تعطل توك توك فتوجه الضابط ومرافقوه لمساعدة السائق إلا ان اتوبيس خاص مر بجوارهم فدهسهم. 

تحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة التحقيقات.
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