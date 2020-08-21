تقارير: تياجو سيلفا ينتقل لـ تشيلسي بعد نهائي دوري الأبطال





وذكرت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية بأن تشيلسي في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع اللاعب، وأنهما يتفقان في الوقت الحالي على الراتب الذي سيتقاضاه مع الفريق.





وأشارت الصحيفة بأن نادي فيورنتينا كان مهتمًا بالتعاقد مع سيلفا لكن تشيلسي دخل في الصفقة وأراد ضمه لتدعيم خط دفاعه.





وينتهي عقد تياجو سيلفا مع باريس سان جيرمان يوم الأحد المقبل بمباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

اقترب البرازيلي تياجو سيلفا قائد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانضمام لصفوف فريق تشيلسي الإنجليزي في الفترة المقبلة بحسب الصحف البريطانية.