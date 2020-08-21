إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار بأسوان

تمكنت شرطة السياحة والآثار بأسوان اليوم الجمعة من إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بقرية سلوا قبلى التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو شمال أسوان.













وتم ضبط المتهمين والتحفظ على أدوات الحفر لحين العرض على النيابة، بعد وصول معلومات إلى العقيد حسن عبد الموجود رئيس مباحث السياحة والآثار بأسوان تفيد بقيام فني تمريض وعاطل بالتنقيب عن الآثار داخل منزلين بقرية سلوا قبلى، وتحركت قوة من مباحث السياحة والآثار بالتعاون مع مركز شرطة كوم أمبو وداهمت المنزلين بالقرية.





وتبين العثور على حفرتين عميقتين وأدوات الحفر داخل المنزلين وتم القبض علي عاطل و فني تمريض، والتحفظ علي أدوات الحفر وجاري العرض على النيابة المختصة .





وبالتوازى مع ذلك تمكنت شرطة المسطحات المائية بأسوان من ضبط 16 قضية عبارة عن مخالفات لقانون البيئة خلال حملة أمنية بتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان.



