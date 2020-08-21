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حوادث

إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار بأسوان

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:46 م
التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار
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شاذلى عبد الفتاح
تمكنت شرطة السياحة والآثار بأسوان اليوم الجمعة من إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بقرية سلوا قبلى التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو شمال أسوان. 



وتم ضبط المتهمين والتحفظ على أدوات الحفر لحين العرض على النيابة، بعد وصول معلومات إلى العقيد حسن عبد الموجود رئيس مباحث السياحة والآثار بأسوان تفيد بقيام فني تمريض وعاطل بالتنقيب عن الآثار داخل منزلين بقرية سلوا قبلى، وتحركت قوة من مباحث السياحة والآثار بالتعاون مع مركز شرطة كوم أمبو وداهمت المنزلين بالقرية. 

وتبين العثور على حفرتين عميقتين وأدوات الحفر داخل المنزلين وتم القبض علي عاطل و فني تمريض، والتحفظ علي أدوات الحفر وجاري العرض على النيابة المختصة . 

وبالتوازى مع ذلك تمكنت شرطة المسطحات المائية بأسوان من ضبط 16 قضية عبارة عن مخالفات لقانون البيئة خلال حملة أمنية بتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان. 

وفي مجال ضبط قضايا المصنفات الفنية تم ضبط 5 قضايا، عبارة عن محاضر داخل مقهى بدون ترخيص حيث تركت نتائج الحملة أثرًا طيبًا وملموسًا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. 
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