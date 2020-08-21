نجم الأهلي السابق لـ صدى البلد: مباراة القمة 120 صعبة لهذه الأسباب

علق أحمد أبو مسلم لاعب النادي الأهلي السابق والمنتخب المصري على لقاء القمة 120 بين المارد الأحمر ونادي الزمالك، والتي ستقام في التاسعة من مساء غد السبت، على أرضية استاد القاهرة الدولي.
وقال أبومسلم في تصريحات خاصة لصدى البلد: "لقاء الأهلي والزمالك دائما خارج التوقعات حتى لو كان مستوى الأهلي أعلى من الزمالك أو كان العكس فلا يمثل ذلك أي شيء".
وأضاف أبومسلم: "أعتقد أن المواجهة صعبة بالنسبة للأهلي بسبب كثرة الغيابات سواء بسبب الإصابة أو الإيقاف بينما الزمالك مكتمل الصفوف بشكل أفضل".
وأكمل نجم الأهلي السابق:"لا يمكن التوقع بنتيجة المباراة وهي متكافئة 50 لكل فريق".
وتسود حالة من الرعب الشديد داخل النادي الأهلي بسبب مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها مساء غد بإستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.
ويخشى مسئولو القلعة الحمراء من تعرض الفريق لخسارة جديدة في مواجهات الديربي خاصة أن أخر مباراة تمت إقامتها كانت في العاصمة الإماراتية أبوظبي وشهدت فوز أبناء القلعة البيضاء وبعدها انسحب الزمالك من مباراة إستاد القاهرة.
ولم يكن الرعب بسبب الخوف من الخسارة بل تراجع مستوي الفريق بصورة واضحة وغياب القوة الهجومية الضاربة التي كانت تهزم أي فريق بعيدًا عن الثلاثية الحمراء في مرمي أسوان فهو يعاني من دوامة الهبوط، بجانب رحيل عدد من أبرز وأفضل لاعبيه مثل رمضان صبحي وشريف إكرامي وحسام عاشور وصلاح محسن وعمار حمدي وإيقاف محمود كهربا وإصابة محمود متولي بالرباط الصليبي وقبله محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير بجانب غياب الجناح الأيمن صاحب صفقة الــ90 مليون جنيه حسين الشحات؛ لإجراءه جراحة فتاق في توقيت غير مناسب.
الخوف من مواجهة الزمالك كانت سببًا مباشرا في حضور محمود الخطيب رئيس النادي تدريب الفريق بالكامل أمس، وأجزاء من التدريب الذي سبقه؛ بهدف دعم الفريق والجهاز الفني نفسيًا ومعنويًا، خاصة أن الجماهير الحمراء لن تحتمل ضربة جديدة في المشوار المحلي.