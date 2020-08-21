AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عقب قرار السيسي بعلاجه.. محمود المصاب بالسمنة: شكرا ياريس ونعم الأب لنا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:31 م
محمود المصاب بالسمنه
محمود المصاب بالسمنه
Advertisements
الغربية احمد علي
قال محمود سمير العشري الشاب المصاب بالسمنه المفرطه والذي تجاوز وزنه ٢٥٧ كيلو جراما إن استجابه رئيس الجمهورية لعلاجه علي نفقه الدوله توفيق من دعوات كثيره توجهت بها الي الله عز وجل كونه فعلا نعم الاب لنا فقد استجاب لندائي عقب سلسله من الدعوات الكثيره الي الله عز وجل ليلا ونهارا في كل صلواتي".


وتابع بقوله " بتمني من الله شفائي وان يحقق الله حلمي بأن أكون قادر علي المشي .. كي اكتسب قوتي بالحلال وبتمني أن يكون لي وظيفه ميري تكفل الامان لأبنائي في حياتهم مستقبلا".

كما اعربت "ايه" زوجه الشاب بقولها " ربنا انعم علينا بــ ٣ اطفال طوال فترات حياتنا الزوجيه وسعادتي بإخلاصنا في دعوات الي الله واستجابه رئيس الجمهورية ويارب ربنا يعوض صبرنا خير وزوجي يبقي صحته كويسة".

واضافت بقولها " توجهنا لمستشفيات عديده منها جامعه المنصوره ورفضت علاج زوجي خشيه تعرض حياته للخطر الموت في ظل إجراء فحوصات طبية وتحاليل ولكنها جاءت دون جدوي لعدم اجراء عمليات جراحيه بسبب السمنه المفرطة".

من جانبها  قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة علاج محمود سمير يبلغ من العمر ٣٥ عامًا، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد مناشدته للتدخل بعلاجه، حيث يعاني من السمنة المفرطة، و بعض الجلطات بالساقين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه ٢٥٧ كيلو جرامًا ولا يستطيع الحركة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التواصل مع أحد كبار  أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة، مضيفة أنه تم التواصل مع الحالة وإرسال فريق كامل من المسعفين وإسعاف مجهزة، لنقل الحالة إلى المستشفى، لبدء تلقي العلاج اللازم على نفقة  الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
عقب قرار السيسي بعلاجه.. محمود المصاب بالسمنة: شكرا ياريس ونعم الأب لنا
عقب قرار السيسي بعلاجه.. محمود المصاب بالسمنة: شكرا ياريس ونعم الأب لنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السكر والكبد الدهني.. مخاطر تهدد صحتك بسبب السمنة المفرطة.. فيديو

معنى كلمة المنخنقة في القرآن.. علي جمعة يوضح..فيديو

احترس منها.. الاستجابة المناعية للمصابين بالسمنة ضعيفة جدا

وزنه 300 كيلو.. مريض سمنة فى الغربية يناشد "السيسي" بعلاجه وتوفير وظيفة

السيسي يوجه بعلاج مواطن يعاني من السمنة المفرطة على نفقة الدولة

ترشيحاتنا

بعد بيروت.. شحنة نترات أمونيوم تهدد بكارثة في دولة جديدة

في الجيم.. ياسمين عبد العزيز تستعرض لياقتها البدنية

أول تحرك من البرلمان ضد مسئولي كلية تربية رياضية بسبب طالب التنمر

تقودها خمسينية.. القبض على شبكة دعارة ببني مزار في المنيا

احذر القهوة والعرقسوس .. 10 مشروبات لمرضى الضغط المرتفع

محمد علي خير: مصر وجيشها قلبوا المعادلة في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة للجدل

هاني الناظر يحذر من اتباع هذه الخطوات عند الحرق

لمرضى التهاب الكبد.. احرص على تناول هذه الأطعمة خلال اليوم