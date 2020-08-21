عقب قرار السيسي بعلاجه.. محمود المصاب بالسمنة: شكرا ياريس ونعم الأب لنا

قال محمود سمير العشري الشاب المصاب بالسمنه المفرطه والذي تجاوز وزنه ٢٥٧ كيلو جراما إن استجابه رئيس الجمهورية لعلاجه علي نفقه الدوله توفيق من دعوات كثيره توجهت بها الي الله عز وجل كونه فعلا نعم الاب لنا فقد استجاب لندائي عقب سلسله من الدعوات الكثيره الي الله عز وجل ليلا ونهارا في كل صلواتي".









وتابع بقوله " بتمني من الله شفائي وان يحقق الله حلمي بأن أكون قادر علي المشي .. كي اكتسب قوتي بالحلال وبتمني أن يكون لي وظيفه ميري تكفل الامان لأبنائي في حياتهم مستقبلا".





كما اعربت "ايه" زوجه الشاب بقولها " ربنا انعم علينا بــ ٣ اطفال طوال فترات حياتنا الزوجيه وسعادتي بإخلاصنا في دعوات الي الله واستجابه رئيس الجمهورية ويارب ربنا يعوض صبرنا خير وزوجي يبقي صحته كويسة".





واضافت بقولها " توجهنا لمستشفيات عديده منها جامعه المنصوره ورفضت علاج زوجي خشيه تعرض حياته للخطر الموت في ظل إجراء فحوصات طبية وتحاليل ولكنها جاءت دون جدوي لعدم اجراء عمليات جراحيه بسبب السمنه المفرطة".





من جانبها قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة علاج محمود سمير يبلغ من العمر ٣٥ عامًا، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد مناشدته للتدخل بعلاجه، حيث يعاني من السمنة المفرطة، و بعض الجلطات بالساقين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه ٢٥٧ كيلو جرامًا ولا يستطيع الحركة.





وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التواصل مع أحد كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة، مضيفة أنه تم التواصل مع الحالة وإرسال فريق كامل من المسعفين وإسعاف مجهزة، لنقل الحالة إلى المستشفى، لبدء تلقي العلاج اللازم على نفقة الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.