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رياضة

أول تعليق من بيراميدز بعد الفوز على سموحة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:44 م
ابراهيم عادل لاعب
ابراهيم عادل لاعب بيراميدز
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حسن العمدة
عبَّر الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته، بالفوز المهم الذي تحقق على حساب سموحة، بهدفين مقابل هدف، في الدوري الممتاز، وحصد ٣ نقاط غالية في مشوار الفريق.


وشدد تشاتشيتش، على أن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء طوال دقائق المباراة، وسيطر على مجريات الأمور، وأضاع اللاعبون العديد من الفرص التي كانت كفيلة بإنهاء اللقاء بنتيجة كبيرة لصالح بيراميدز.


وأبدى سعادته بنجاح اللاعبين في صناعة الفرص والتحرك بدون كرة، ولكن يعيب عليهم فقط النجاح في إنهاء تلك الهجمات، وهو ما يعمل عليه في التدريبات من خلال علاج الأخطاء والسلبيات ومحاولة التحسن من مباراة لأخرى.


تشاتشيتش أوضح أنه كان يتمنى أن يسجل الفريق الفرص التي أتيحت له طوال اللقاء، وتحقيق الفوز مبكرا، دون الانتظار للدقائق القاتلة، ولكنه سعيد بروح اللاعبين وقتالهم حتى اللحظة الأخيرة إضافة إلى أن النجاح في تحقيق فوز خارج الأرض في الوقت البديل يؤكد التفوق البدني لبيراميدز، والتحسن من مباراة لأخرى.


المدير الفني أضاف \أنه لا يفكر في أي شيء غير فريقه ومحاولة الفوز في جميع المباريات وحصد ٣ نقاط تلو أخرى والتقدم في جدول الترتيب، وعلاج الأخطاء بصورة سريعة في التدريبات، كاشفا عن إجرائه للتعديلات في التشكيلات من مباراة لأخرى بسبب ضغط اللقاءات في الدوري ومحاولة تجهيز جميع اللاعبين في ظل ثقته الكبيرة بجميع عناصر القائمة وقدرتهم على التألق وتعزيز مكان بيراميدز بجدول الدوري بجانب التحضير لخوض نهائيات كأس الكونفدرالية بالمغرب في شهر سبتمبر المقبل.


وعاد تشاتشيتش ليؤكد أنه لا يفكر في أي صفقات جديدة لتركيزه مع الفريق والمجموعة الحالية من اللاعبين في ظل الرغبة نحو تحقيق لقب قاري والتواجد بمركز لائق بالدوري.
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