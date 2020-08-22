تعرف علي كواليس مفاوضات بيراميدز مع مهاجم الأهلي.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات مع محمد شريف، مهاجم الأهلي المعار هذا الموسم لصفوف إنبي.





وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن بيراميدز دخل في مفاوضات مع محمد شريف، للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة، بعد توهجه مع الفريق البترولي.





وأوضح حتحوت، أن إدارة الأهلي أبلغت اللاعب برغبتها في عودته إلى ملعب التتش، عقب نهاية الموسم مع تعديل عقده، في ظل حاجة الفريق الأحمر إلى خدماته.





وأكد حتحوت، أن مسئولي بيراميدز يرغبون تدعيم صفوفهم بصفقات قوية، وليس كيدًا في الأهلي، مثلما يتردد في بعض وسائل الإعلام.