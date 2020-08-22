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أخبار البلد

للموهوبين في التصوير.. وزارة الإعلام تطلق مسابقة خبر فى صورة.. تفاصيل

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:13 ص
صدى البلد
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حمادة خطاب
أطلقت وزارة الدولة للإعلام مبادرة "خبر في صورة" بالتزامن مع اليوم العالمي التصوير، للموهوبين في مجال التصوير الصحفي والتقاط الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار خطة الوزارة لإشراك المواطنين وإبراز إبداعاتهم باستخدام أدوات الإعلام الجديد وفتح قنوات تواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين من أجل دعم صورة مصر في الإعلام.

وفيما يلي يستعرض صدي البلد كل ما يخص المبادرة 

أهداف مبادرة "خبر في صورة"  

مبادرة "خبر في صورة" ، للموهوبين في مجال التصوير الصحفي والتقاط الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتستند المبادرة على رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، عن طريق جمع الصور التي يلتقطها الشباب للتطورات التنموية الملموسة في الدولة لسرعة اتخاذ خطوات استباقية من الجهات المعنية.

لجنة التحكيم 
سيتم تقييم الصور من قبل لجنة تحكيم متخصصة في فنون التصوير الصحفي، يترأسها المصور الكبير"عبدالوهاب السهيتي" كبير مصوري الأهرام، وتضم كل من حسام دياب من أهم المصورين الصحفيين المصريين، ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين ورئيس قسم التصوير بجريدة الشروق. 

جوائز المسابقة 

يتم اختيار أفضل 5 صور في بداية كل شهر ليتم نشرها عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنح أصحابها شهادة تقدير، كما سيسمح للمؤسسات الصحفية نشر تلك الصور، وفي نهاية العام ستقوم الوزارة بعمل معرض لأفضل الأعمال المقدمة.

طرق إستقبال الصور

ويتم استقبال الصور على البريد الألكتروني التالي : [email protected]

للتواصل مع وزارة الدولة للإعلام، برجاء المراسلة على البريد الإلكتروني : [email protected]
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