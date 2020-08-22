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أخبار العالم

بإجمالي 232082 حالة.. ألمانيا تسجل 2034 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:41 ص
ألمانيا تسجل 2034
ألمانيا تسجل 2034 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في ألمانيا 2034 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


ويرتفع بذلك إجمالي المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 232082 حالة مؤكدة.


فيما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في ألمانيا 9267 حالة، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس.


كان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قال إنه يأمل في القضاء على وباء كورونا في أقل من عامين.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن تشكيل فريق لرصد تحورات فيروس كورونا.


وأعطت إدارة الغذاء والدواء الضوء الأخضر لاختبار جديد قائم على اللعاب لفيروس كورونا وهو متاح في بعض الأماكن، ويقول مصنعو الاختبار إنه يمكن إنتاج النتائج في غضون ساعات.


ويقول الخبراء إن هذا قد يشجع المزيد من الناس على الخضوع للاختبار، بالإضافة إلى السماح ببدء العلاج عاجلًا للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم.
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