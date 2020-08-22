لأول مرة.. ظهور شيفروليه سيلفرادو 2022 أثناء اختبارها.. صور

أعلنت شركة شيفروليه منذ فترة عن العمل على السيارة شيفروليه سيلفرادو موديل 2022 بتحديثات منتصف العمر، وهي تخضع حاليا للعديد من الاختبارات، لقياس مدى نجاح العناصر المضافة جديدة إليها.





لكن عشاق السيارات لا ينتظرون أبدا حتى تعلن الشركات رسميا عن موديلاتها الجديدة، لذلك التقطت العدسات التجسسية صورًا لـ شيفروليه سيلفرادو موديل 2022، أثناء اختبارها وهي مموهة، ولكن الصور كشفت العديد من التفاصيل.





وظهرت الواجهة الأمامية للسيارة شيفروليه سيلفرادو موديل 2022، وبالرغم من أنها مموهة لكن أكد الجميع أنها ستأتى جديدة كليا، بالإضافة إلى مصابيح LED رفيعة جديدة، ومصابيح نهارية توجد في الجزء العلوي للسيارة.





وبالنسبة للمعلومات السابقة، فإن السيارة شيفروليه سيلفرادو موديل 2022 ستحصل على باب خلفي جديد يحمل اسم MultiFlex، بالإضافة إلى صندوق كربوني جديد، ومصابيح خلفية جديدة أيضا.





أما عن داخليات السيارة شيفروليه سيلفرادو موديل 2022، فستحصل على تحديثات جديدة كليا بحسب آراء الخبراء، وتأكيدا لهذه الرواية فإن شيفروليه أخفتها بالكامل عن أعين العدسات التجسسية.





ولم تعلن شركة شيفروليه حتى الآن عن الموعد الرسمى لانطلاق شيفروليه سيلفرادو موديل 2022، ولكن من المتوقع أن يتم الكشف عنها فى الربع الأول من العام المقبل.