أكبر كشف غاز طبيعي في تاريخ تركيا.. خبراء يشككون في مفاجأة أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن "المفاجأة" التي كان ينتظرها شعبه، وهي اكتشاف أكبر حقل غاز طبيعي في تاريخ تركيا في البحر الأسود، معتبرا أنه يمثل أهمية تاريخية لمستقبل بلاده، إلا أن الخبراء والمحللين يقللون من أهمية الكشف والدعاية التي يروج لها النظام التركي.









خلال خطاب في اسطنبول، قال أردوغان إن تركيا حققت أكبر كشف غاز طبيعي في تاريخها، مشيرا إلى أن مخزون الحقل يُقدّر بـ320 مليار متر مكعّب، ورغم أنه رقم ملفت، يقول المحللون إنه لا يغير قواعد اللعبة ولن يحول تركيا إلى مركز إقليمي للطاقة أو يغير ثرواتها المالية بشكل جوهري، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز اوف اسرائيل".









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تطرق أردوغان الذي تعاني بلاده من مشاكل اقتصادية ضخمة، إلى المكاسب وراء هذا الكشف، متوقعا بدء استخدام الغاز الطبيعي بحلول 2023، زاعما أن بلاده لن توقف أنشطة التنقيب حتى تصبح مصدرا للطاقة، لكن إلى أي مدى تتماشى تصريحات أردوغان مع الواقع؟









يقول أولريس لوختمان، المسئول عن نظام الصرف الأجنبي في بنك كوميرز الألماني، إن الاكتشاف في حد ذاته أمر إيجابي بالنسبة لتركيا، لكنه ليس مغيرا لقواعد اللعبة مثلما يتوقع البعض، بعدما تحدثت التقارير عن أن الكشف سيلبي احتياجات البلاد من الطاقة خلال العقدين المقبلين.









وأوضح أن الأمر عادة ما يستغرق ما يصل إلى عقد من الزمن لاستخراج الغاز من اكتشاف جديد، مضيفا أن المستثمرين متشككين بشأن الادعاء بأن الاكتشاف سيقضي على عجز الحساب الجاري لتركيا.









ويشير التقرير إلى أنه رغم أهمية الاكتشاف، لكنه يعد الأصغر بين الاكتشافات المعلن عنها مؤخرا في شرق البحر المتوسط، موضحا أنه يمثل حوالي ثلث حقل ظهر المصري، وهو أحد أكبر الحقول المكتشفة في المتوسط ​ والذي يقدر أنه يحتوي على 850 مليار متر مكعب، أو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.







