AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أكبر كشف غاز طبيعي في تاريخ تركيا.. خبراء يشككون في مفاجأة أردوغان

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:11 ص
خبراء يقللون من أهمية
خبراء يقللون من أهمية اكتشاف تركيا حقل غاز في البحر الأسود
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن "المفاجأة" التي كان ينتظرها شعبه، وهي اكتشاف أكبر حقل غاز طبيعي في تاريخ تركيا في البحر الأسود، معتبرا أنه يمثل أهمية تاريخية لمستقبل بلاده، إلا أن الخبراء والمحللين يقللون من أهمية الكشف والدعاية التي يروج لها النظام التركي.


خلال خطاب في اسطنبول، قال أردوغان إن تركيا حققت أكبر كشف غاز طبيعي في تاريخها، مشيرا إلى أن مخزون الحقل  يُقدّر بـ320 مليار متر مكعّب، ورغم أنه رقم ملفت، يقول المحللون إنه لا يغير قواعد اللعبة ولن يحول تركيا إلى مركز إقليمي للطاقة أو يغير ثرواتها المالية بشكل جوهري، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز اوف اسرائيل".


اقرأ أيضا:


تطرق أردوغان الذي تعاني بلاده من مشاكل اقتصادية ضخمة، إلى المكاسب وراء هذا الكشف، متوقعا بدء استخدام الغاز الطبيعي بحلول 2023، زاعما أن بلاده لن توقف أنشطة التنقيب حتى تصبح مصدرا للطاقة، لكن إلى أي مدى تتماشى تصريحات أردوغان مع الواقع؟


يقول أولريس لوختمان، المسئول عن نظام الصرف الأجنبي في بنك كوميرز الألماني، إن الاكتشاف في حد ذاته أمر إيجابي بالنسبة لتركيا، لكنه ليس مغيرا لقواعد اللعبة مثلما يتوقع البعض، بعدما تحدثت التقارير عن أن الكشف سيلبي احتياجات البلاد من الطاقة خلال العقدين المقبلين.


وأوضح أن الأمر عادة ما يستغرق ما يصل إلى عقد من الزمن لاستخراج الغاز من اكتشاف جديد، مضيفا أن المستثمرين متشككين بشأن الادعاء بأن الاكتشاف سيقضي على عجز الحساب الجاري لتركيا.


ويشير التقرير إلى أنه رغم أهمية الاكتشاف، لكنه يعد الأصغر بين الاكتشافات المعلن عنها مؤخرا في شرق البحر المتوسط، موضحا أنه يمثل حوالي ثلث حقل ظهر المصري، وهو أحد أكبر الحقول المكتشفة في المتوسط ​ والذي يقدر أنه يحتوي على 850 مليار متر مكعب، أو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.


ويأتي الكشف الجديد في وقت تتصاعد فيه التوترات بين تركيا واليونان بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها شرق المتوسط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خط أحمر جديد.. مصر تعترض على تداخل النقطة رقم «8» الواردة بالإنذار الملاحي التركي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.. والقاهرة: لن نعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل

اكتشاف أكبر حقل غاز بتاريخ تركيا.. أردوغان يواصل الاستفزاز ويعلن تكثيف التنقيب في المتوسط

ترشيحاتنا

بعد تكليفات الرئيس.. الصحة تكشف تفاصيل علاج مريض السمنة المفرطة على نفقة الدولة

بمقدم 50 ألف جنيه.. بدء حجز شقق الإسكان المتوسط فى 4 محافظات.. تفاصيل

مجلس التعاون الخليجي يعلق على خطوة ليبيا بوقف إطلاق النار

الدولار يسجل 15.98 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 22-8-2020

هيطردوا..أشرف العشري: حل الأزمة الليبية نتاج مصري أمريكي

فستان قصير.. زوجة ماجد المصري تبهر جمهورها بأنوثتها

AdvertisementS

دموع مؤمن زكريا تشعل مسرح علاء الدين بحضور أحمد عز

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

بعد قرار فتح الحدائق والمتنزهات.. برلماني يحذر من خطورة الموجة الثانية المحتملة

حمدي المرغني يحتفل بافتتاح مطعم بيومي فؤاد

عيار 21 يسجل 854 جنيها للجرام.. أسعار الذهب بمستهل تعاملات السبت

بتكلفة 4.7 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لإنشاء محطة قطار بشتيل لخدمة أهالي الصعيد

بعد تكليفات الرئيس.. الصحة تكشف تفاصيل علاج مريض السمنة المفرطة على نفقة الدولة

أخبار الرياضة.. كواليس مشادة رمضان صبحي ونادر شوقي.. والأهلي يستفز الزمالك بسبب الأتوبيس

وحشتوني .. هالة صدقي برفقة الهام شاهين و يسرا من خطوبة ابنة مدحت العدل

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

وسط تصفيق الجمهور.. مؤمن زكريا يبكي أثناء حضوره مسرحية علاء الدين.. فيديو

مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة| الطب بـ 105 آلاف جنيه وعلوم التمريض 31 ألفا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور شيفروليه سيلفرادو 2022 أثناء اختبارها.. صور

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

أبو العينين لم ينسَني.. «رسمي» يعيش في منزل عتيق ووالده أبكم.. تحدى الظروف وصعد عرش الثانوية الأزهرية