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حوادث

تلقى رشوة جنسية لتسريب الامتحان.. الإدارية العليا تعزل عميد تربية ببنها

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:15 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجازاة عميد كلية التربية بجامعة بنها بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش ورفضت عودته إلى عمله بالجامعة لارتكابه رشوة جنسية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة .


وأكدت المحكمة أن (إ.م.م.م.ف)  عميد كلية التربية بجامعة بنها متهم بتلقى رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان من مادة طرق التدريس التى يقوم بتدريسها بدبلوم العام التربوي الفرقة الثانية التى تم انعقاد امتحانها يوم 2 يناير 2018 وتسريب أسئلة هذه المادة والتزوير من خلال إعادة توزيع درجات الأسئلة التى لم يتم الإجابة عليها من السيدة (ل.م.ا.ح) التى تم تسريب الامتحان لها مع أخرى . 
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