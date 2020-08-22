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اقتصاد

كاذبون.. تحذير هام من شركة مصر للبترول

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:27 م
شركة مصر للبترول
شركة مصر للبترول
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مايكل عياد
حذرت شركة مصر للبترول، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، جموع الشباب المصري الذين يتجاوبون مع إعلانات توظيف باسم الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الأمر عار تماما عن الصحة.


وقالت الشركة، في منشور عبر الصفحة الرسمية الوحيدة لها عبر "فيس بوك"، إنها ليس لها أي صلة بإعلانات التوظيف المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإن الشركة غير مسئولة عن أي تعامل بالتوظيف سواء بأشخاص أو مجموعات توظيف.


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وأوضح بيان الشركة، أنه عند توافر وظائف بشركة مصر للبترول فإنه سيتم ذلك عن طريق الإعلان بالجرائد الرسمية بالدولة فقط وليس مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يخدع الكثيرون.


وأرفقت الشركة مع المنشور بعض الصور للإعلانات المزيفة التي تحمل اسم الشركة وتطلب تخصصات عدة، وأي مستويات علمية مختلفة.
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