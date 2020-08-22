وزيرة الصحة: مصر تتواصل مع 6 جهات دولية للحصول على لقاح كورونا لبدء إنتاجه محليا.. ونواب: تعاون مع الصين وتصنيع المادة الفعالة سيدعم الاقتصاد الوطنى

برلمانى:

ننتظر تصنيع مصر لقاحا لعلاج كورونا لإقراره عالميا

نائب:

إنتاج مصر لقاحا لكورونا سيوفر على الدولة أموالا طائلة

برلمانى يطالب وزارة الصحة بسرعة إنتاج لقاح لفيروس كورونا









أشاد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان بما أعلنته وزيرة الصحة بِشأن تواصل مصر مع 6 جهات دولية للحصول على لقاح كورونا للبدء في إنتاجه محليا ، مؤكدين أنه لو توصلت مصر للمادة الفعالة للقاح كورونا ، ستقوم بتصنيعه على الفور ، ما سيوفر عليها أموال طائلة ، بدلا من إستيراد هذه المادة الفعالة من الخارج ، وطالبوا و سائل الإعلام بمزيد من التوعية بشأن إستمرار مناشدة الأهالى لإتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.









وقال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إنه منذ بداية جائحة كورونا وهناك تعاون بين مصر ممثلة فى وزارة الصحة وبعض الدول وعلى رأسها الصين بعمل أبحاث مشتركة ولقاحات بشأن فيروس كورونا.





وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصر وقعت بروتوكول مع الصين لكى يتم تصنيع لقاح لفيروس كورونا فى مصر ، على إعتبار أن مصر لديها القدرة على تصنيع اللقاحات.





وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أنه بعد إقرار هذا المصل عالميا وتجربته على المرضى سيساهم فى حل جائحة كورونا ، خاصة وأن مصر لها باع طويل فى الطب الوقائى.





وأشاد النائب محمد الشورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بما أعلنته وزيرة الصحة بِشأن تواصل مصر مع 6 جهات دولية للحصول على لقاح كورونا للبدء في إنتاجه محليا.





وأشار الشورى، فى تصريحات لـ"صدى البلد، إلى أنه لو توصلت مصر للمادة الفعالة للقاح كورونا ، ستقوم بتصنيعه على الفور ، ما سيوفر عليها أموال طائلة ، بدلا من إستيراد هذه المادة الفعالة من الخارج.





وتابع: لا توجد أى دولة أعلنت حتى الآن عن اكتشاف مصل لكورونا، وبالتالى إذا توصلت مصر لهذا المصل فإنه سيساهم فى دعم الإقتصاد الوطنى ويعالج فيروس كورونا.





وطالب النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بسرعة إنتاج لقاح لفيروس كورونا ، قائلا الفيروس لازال موجود ولم ينته ، مطالبا وزارة الصحة بسرعة توفير لقاح لكورونا.

وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة زيادة أسرة العناية المركزة خاصة فى محافظة الإسكندرية ، مؤكدا ان المستشفيات بها عناية مركزة ممتلئة و لاتوجد أسرة للعناية المركزية.

وناشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان وسائل الإعلام بمزيد من التوعية بشأن إستمرار مناشدة الأهالى لإتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب بضرورة وضع بروتوكول مع المستشفيات الخاصة لإستقبال المصابين بفيروس كورونا وعدم استغلال المستشفيات الخاصة لهم.





كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت أن مصر تشارك مع 6 جهات دولية للحصول على لقاحات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩) وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، مؤكدة على جاهزية مصر لإنتاج هذه اللقاحات فور إقرارها علميًا.





جاء ذلك خلال كلمتها بفعاليات الويبينار العلمي للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض الصدرية والدرن، أمس الجمعة، وذلك برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحة والوقاية، لاستعراض جهود الدولة المصرية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، بحضور عدد من كبار أساتذة الصدر في الشرق الأوسط، وبمتابعة أكثر من ١٠ آلاف من الأطباء من مختلف دول العالم.





ودعت الوزيرة خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للويبينار، المواطنين بعدم التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على مكتسبات مصر في انحفاض معدل الإصابات والوفيات بالفيروس، مشيدة ببروتوكولات العلاج التي وضعتها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا والتي ساهمت في سرعة تعافي المصابين بالمستشفيات من الفيروس.