وزيرة الصحة: مستمرون في الاستعداد للعام الدراسي الجديد بالتنسيق مع وزارة التعليم

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، متابعة: "أرجو أن تستمر الدراسة مع إستمرار إنخفاض الأعداد، وزى ما تم إدارة الإمتحانات زى ما هندير العملية التعليمية".





وأضافت "زايد" خلال لقاء خاصة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل متبرع من البلازما يقوم بمعالجة حالتين، موضحة أن مصر قامت بالرجوع بالمعدلات وبالتالى كان عدد المستشفيات التي تم العمل عليه يقوم بتحمل 100 إصابة أو أكثر، موضحة أن الوزارة قامت بتقليل مستشفيات العزل حتى لا يتم نهجه وإرهاقه.





وأكدت أن 100% من حالات الإصابة فى مصر لديها القدرة على معالجة إصابات كورونا من البسيطة إلى المتوسطة، لافتة إلى أن مواطن العزل المنزلي قام بتخفيض مدة التعافي من الفيروس، حيث أنه أصبح التعافى خلال ثمان أو عشرة أيام.



