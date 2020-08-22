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رياضة

وزارة الرياضة توافق على طلب الأهلى بدفع قيمة عقد مؤمن زكريا وتساهم فى علاجه

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:45 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على طلب النادى الأهلى الخاص بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا  فى ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك.


ووجه وزير الرياضة المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة فى علاج اللاعب.


وأكد صبحي أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والرعاية لجميع أعضاء منظومة الرياضة المصرية وفى مقدمتها اللاعبين وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات العلاج والرعاية الصحية لجميع للاعبين.


يذكر أن الوزارة وافقت من قبل على المساهمة فى علاج اللاعب مؤمن زكريا وفور تلقي طلب النادى الأهلى خلال الأيام الماضية بالموافقة على قيام النادى الأهلى بسداد قيمة العقد الخاص باللاعب قام الوزير على الفور بدراسة طلب النادى والموافقة على اتخاذ كافة. الإجراءات الخاصة بعلاج اللاعب واستقرار أوضاعه الصحية.

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